Atlante aumenta posibilidades de salir de Cancún

Luego del último partido de la jornada regular del Torneo Apertura 2018, el cual se disputó en el Estadio Andrés Quintana Roo, el presidente Jose Gabriel Gutierrez Lavín presentó su renuncia de manera oficial luego de tener una fuerte discusión con el propietario de Atlante, Manuel Velarde.

En entrevista exclusiva para La Verdad, José Gabriel Gutierrez confirmó

"Ayer después del partido tuvimos una discusión en el estadio, no me voy a prestar a ser cabeza de definiciones y rumbos con los que no estoy de acuerdo, Atlante es un equipo que merece toda la seriedad"