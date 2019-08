Atlante anuncia último refuerzo del Apertura 2019

Con el propósito de hacer más compacta la delantera azulgrana, la directiva del club anuncia la contratación del delantero Kevin Federik Ramírez Dutra.

El joven goleador uruguayo que suma 3 títulos nacionales, uno con Santiago Wanderers y dos con Nacional de Montevideo.

Este domingo en la práctica matutina, Kevin Ramírez fue presentado al grupo y el encargado de darle las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director deportivo José Vaca: “Estás en el equipo más importante de esta división y de los de mayor historia en el futbol mexicano.

Estamos armando un plantel joven y el objetivo es subir a la primera división. Por lo que tanto cuerpo técnico como jugadores te van a exigir mucha actitud, profesionaslismo y que honres al Atlante en dos palabras con corazón y huevos, bienvenido”, culminó el directivo.

Nacido en Uruguay, en la provincia de Riviera, el 1 de abril de 1994, el jugador charrúa se formó en las fuerzas básicas del equipo Sarandí Universitario y al ser parte de la selección mayor de dicha localidad, llamó la atención de varios equipos profesionales de su país.

Fue así transferido a principios de 2013 al equipo Montevideo Wanderers, uno de los planteles de mayor tradición y prosapia del futbol uruguayo. Su debut en Santiago Wanderers fue a inicios de 2014 ante otro tradicional equipo charrúa como es el Nacional de Montevideo, en donde el delantero apodado KR7, anotó 2 goles, en juego amistoso. Su debut como profesional en el balompié de primera división de Uruguay fue ante el equipo de Liverpool, el 8 de febrero de 2014.

En dicho Torneo de Clausura 2014, alineó en 8 partidos y se consagró campeón con el Montevideo Wanderers. Para el Clausura 2015, Kevin Federik fue transferido para reforzar al Miramar Misiones, de la Segunda División del futbol uruguayo, donde anotó 6 goles en 9 partidos, 7 de ellos iniciando como titular.

Habilidoso... Encarador... Con olfato de Gol...



El es Kevin Ramírez, nuestro nuevo refuerzo ������#SangreAzulgrana ���� pic.twitter.com/kFqRthoL6m — Atlante F.C. (@Atlante) August 11, 2019

Para la siguiente temporada regresó a Montevideo Wanderers, en donde se convirtió en el goleador del equipo, sumando 9 tantos en 15 juegos.

Posteriormente fue contratado por el club Nacional y el 7 de abril de 2016 anotó su primer gol con el plantel de Montevideo, contra River Plate de Argentina en la competencia de mayor tradición de América del Sur, la Copa Libertadores.

Por su trayectoria en el futbol charrúa llamó la atención de equipos de otros países, por lo que en enero de 2018 fue presentado como refuerzo del América de Cali, club que milita en la Primera A del futbol de Colombia.

En el segundo semestre de 2018 fue transferido al equipo Tigre de la máxima división del futbol de Argentina. Tiene en su haber profesional 25 goles, 14 de ellos en Torneos internacionales.

En su primer práctica en el caribe mexicano y enfundado en la casaca azulgrana, se integró a las indicaciones del entrenador Alex Diego y se dijo comprometido a dar lo mejor de sí en esta nueva aventura:

“Agradecer por la confianza que han depositado en mi y sí mi primer entrenamiento vengo en ritmo, ya con cinco partidos jugados en el torneo local y ahora de a poco me iré adaptando con mis nuevos compañeros, pero listo para jugar en cuando el técnico lo decida.

Desde que salió la posibilidad de venir me fui enterando de la importancia de este club, en mis charlas con Sebastian Sosa quien me hablo muy bien del club y me decidí por esto, que es lograr el objetivo que todos queremos.

Me motiva mucho estar rodeado de varios compatriotas y me hablaron mucho del técnico Alex Diego, que trabaja muy bien y todos vamos a empujar para el mismo camino, para si Dios quiere ascender”, apuntó el delantero.

FICHA TÉCNICA

Nombre: Kevin Federik Ramírez Dutra Posición:Delantero

Fecha de nacimiento:1 de abril de 1994

Lugar de nacimiento: Riviera, Uruguay

Estatura:1:81 mts.

Peso: 72 kgs.

Apodo: KR7

Debut:8 de febrero de 2014, Montevideo, Wanders.