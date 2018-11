Atlante anuncia cambios en la directiva a unos días de arrancar Cuartos de Final de Ascenso MX

Hace unos días se dio a conocer que al final del encuentro entre Atlante y Potros UAEM, duelo disputado en el Estadio Andrés Quintana Roo se sucitó una fuerte discusión entre José Gabriel Gutiérrez y Manuel Velarde, dueño de los Potros, así fue confirmado por parte del propio Gutiérrez Lavín en entrevista para La Verdad.

"Ayer después del partido tuvimos una discusión en el estadio, no me voy a prestar a ser cabeza de definiciones y rumbos con los que no estoy de acuerdo, Atlante es un equipo que merece toda la seriedad"