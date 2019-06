Atlante anuncia al argentino Federico Rasmussen como refuerzo

La directiva del Atlante continua moviendo sus fichas y haciendo varias gestiones se hizo de los servicios del zaguero argentino Federico Rasmussen, quien procede del equipo Almirante Brown y que ha sido seleccionado Sub 17 y Sub 20.

El defensor central llego ayer a Cancún y este jueves inicio los exámenes médicos, así como la firma de su contrato que lo liga al club azulgrana por un año.

En entrevista Rasmussen destacó que su llegada al Atlante es un paso muy importante en su carrera:

"Estoy muy contento y agradecido de llegar a un equipo tan importante y con tanta tradición en el futbol como es el Atlante”, subrayó.

El jugador argentino dijo que conoce parte de la historia del club azulgrana, de su nacimiento en la ciudad de México y su traslado a otras ciudades, hasta que llego a Cancún en 2007: “He visto algunos videos de los juegos del Atlante y además de que me gustaron sus colores, también me atrajo la forma de jugar, ya que comparto la filosofía futbolística ofensiva y de proponer los partidos, no de especular”.



El primer club de Rasmussen fue Independiente de Dorrego, y después fue contratado por Lanús en el año 2007. Ha pasado por varios equipos del balompié argentino como Tiro Federal, Inglete, Villa Mitre y recientemente Almirante Brown.



Federico Rasmussen indico que tiene buenas referencias del actual director técnico azulgrana, Alex Diego, quien fue futbolista en este club y que la temporada pasada se estrenó como estratega: “Sé que es un director técnico joven y que junto con la directiva están armando un equipo fuerte y muy competitivo”.



El zaguero destacó como parte fundamental el hacer una buena pretemporada, ya que es la base para hacer un buen torneo, por lo que se declaró listo para arrancar los trabajos con sus compañeros.





Entre sus cualidades, el zaguero tiene gran el juego aéreo, entiende en el futbol moderno el sacrificio y lee bien las jugadas, lo que le da la posibilidad de sumarse al ataque cuando es conveniente, sin descuidar la parte defensiva.



Rasmussen ha sido seleccionado nacional sub-17 con la selección de Argentina y disputó el mundial de la categoría en el año 2009 celebrado en Nigeria. También formó parte de la Selección albiceleste Sub-20 en diciembre de 2012. Sin duda será un elemento que ayudara a encontrar el equilibrio en la zona defensiva azulgrana.

Nuevo Refuerzo, Federico Rasmussen seenfundará la armadura Azulgrana y será defensa del Atlante para el AP19 ❤️��⚽️����

más información en https://t.co/1fZvfXCBfF pic.twitter.com/OBwfBo8LU0 — AtlanteFC (@Atlante) 7 de junio de 2019

Datos.

Federico Rasmussen

Posición: Defensa central

Altura: 1.92

Peso:82 kg

Nacimiento:4 de marzo de 1992. Argentina, Coronel Dorrego (Bahía Blanca)

Club reciente:Almirante Guillermo Brown