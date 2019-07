Atlante anuncia a Omar Islas como nuevo refuerzo

Boletín de prensa.

La directiva azulgrana anuunció a Omar Islas Hernández como nuevo refuerzo de cara al torneo Apertura. De manera oficial el mediocampista firmó su incorporación y después de los exámenes médicos se integró a los entrenamientos que comanda el entrenador Alex Diego.

También te puede interesar: Atlante ya cuenta con equipo en Tercera División

El delantero nacido el 13 de abril de 1996 en Naucalpan de Juárez, estado de México, afirmó que está muy motivado y a la vez agradecido con su llegada al Atlante, un equipo de mucha tradición en el futbol mexicano: “Es una gran oportunidad para mi desarrollo futbolístico y vengo con todas las ganas a esforzarme, trabajar a tope y en bien del equipo que me ha contratado”, destacó el jugador que se formó en las fuerzas básicas de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Atlante anuncia a Omar Islas como nuevo refuerzo

Fue precisamente en el equipo universitario donde el actual director técnico atlantista, Alex Diego, vio el potencial de Omar Islas en las categorías Sub 17 y Sub 20 y fue así que hace un año lo llevo a reforzar a Alebrijes de Oaxaca: “Me llamó y no lo pensé dos veces, me pareció una excelente oportunidad para continuar con mi carrera deportiva, por lo que estoy muy agradecido con él y con el Atlante.

Apuntó que Alex Diego es una persona a la que admira y respeta. Y está seguro que formará un gran grupo que será protagonista en el Torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso:

“Estoy entusiasmado por mi llegada a Atlante, ya tuve mis primeros entrenamientos con el equipo y veo que hay un muy buen grupo, con mucha calidad humana, deportiva y eso será un aliciente para competir por la titularidad”.

Islas Hernández consideró que con la certificación que ya tiene el Atlante motiva para buscar partido a partido sumar el mayor número posible de puntos, lograr la calificación a la liguilla y el título del Torneo que arranca el próximo mes de agosto. Apuntó que el grupo también trabaja para lograr objetivos importantes en el Torneo de Copa que inicia el 30 de este mes de julio, visitando a Venados de Mérida, en el partido inaugural.

Por su calidad futbolística, Omar Islas ha sido convocado a la Selección de Futbol de México, en las categorías Sub 17 y Sub 20 y afirma que seguirá trabajando fuerte para en algún momento hacer los méritos para ser llamado a la selección mayor.Para lograr esta meta dijo que trabajará con mucho ahínco a fin de que Atlante pueda regresar al máximo circuito del futbol mexicano, ya que hay material humano con calidad para lograr esa meta.