Atlante anuncia a Gastón Paiva como nuevo refuerzo

Con experiencia internacional, en competiciones como la Copa Sudamericana, el futbolista uruguayo de 25 años de edad, suma 102 partidos disputados en 4 equipos y proviene del Argentinos Juniors, de la Primera División de Argentina.

Tiene gran velocidad y se desenvuelve en el medio terreno con gran intuición ofensiva. Goza de gran toque de balón, dispara con potencia fuera del área y su rapidez lo convierte en un elemento desequilibrante.

El medio volante ya entrenó este jueves con el plantel y previo a la práctica comentó: “Ya estamos con ganas de estar con los compañeros, de conocer el cuerpo técnico e integrarme al entrenamiento, estoy llegando de Argentina. He tenido contacto con mis compañeros uruguayos que militan en el Atlante y me han hablado del equipo, que es un gran lugar, de buena gente y excelentes jugadores”, comentó. Las metas que persigue Gastón en el Atlante son muy claras:

“Los objetivos son el subir a primera división, lógicamente hay que ir paso a paso, partido a partido, con trabajo vamos a lograr el ascenso".

Agradezco a los compañeros , a la directiva que me fue a buscar y desde el principio me hicieron sentir muy cómodo, eso es muy bueno para entrar en confianza y ahora ya estoy listo para arrancar”. Gastón es un jugador de pierna zurda que le gusta encarar y sabe que en su posición la marca normalmente es muy dura y sobre todo en los países sudamericanos, por lo que considera que la Liga de ascenso le va a venir bien: “Sé que es un futbol aguerrido el de esta Liga, así se juega en Uruguay y en Argentina, aquí tiene una doble dificultad ya que todos quieren ascender, pero nosotros con trabajo vamos a salir adelante y mi adaptación será inmediata”, apuntó.



Nacido el 15 de febrero de 1994 en Montevideo, Uruguay, con estatura de 1.55 metros y 56 kilos de peso, ha anotado un total de 12 goles. Desde su debut el 11 de mayo de 2013, en Santiago Wanderers, uno de los equipos de mayor tradición, no solo en el futbol charrúa, sino en competencias sudamericanas, Gastón Paiva se convirtió en referencia hasta el 2015. Posteriormente, en 2016, el medio volante uruguayo jugó un semestre en el Deportivo Oriental, de la ciudad de La Paz, en Montevideo, donde fue titular en 7 partidos.



El segundo semestre de 2016 fue transferido al Deportivo Maldonado, donde disputo 31 juegos y permaneció todo 2017. Por su buen desempeño, en 2018 el equipo Cerro de la capital uruguaya se hizo de sus servicios, donde alineó en 34 juegos, incluidos dos de la Copa Sudamericana y estuvo nominado en la terna del mejor jugador del campeonato Uruguayo 2018.



En este año, jugó dos encuentros en el equipo Asociación Atlética Argentinos Juniors de donde proviene para robustecer las filas del Atlante. El joven medio campista de 25 años, totaliza 102 juegos en su trayectoria deportiva, llegará en las próximas horas al Caribe mexicano para ponerse a las órdenes del cuerpo técnico que comanda Alex Diego Tejado.

Así, Paiva Santurión se suma a la legión de los jugadores charrúas, Sebastián Sosa, Santiago Martínez, Martín Rea, Sebastián Britos y Kevin Ramírez, junto con Rubén Bentancourt, que permanece en el equipo desde el año pasado y con el firme propósito, junto con todo el plantel, de lograr el título del Torneo Apertura 2019 de la Liga de Ascenso.