Atlante Sub 13 gana su pase al Torneo Nacional Scotiabank.

En un gran ambiente familiar y en donde prevaleció la unión de grupo y el buen futbol y sobre todo, el pundonor, el equipo juvenil de Atlante, categoría Sub 13, ganó su pase a la final del Torneo Nacional Scotiabank.

Atlante Sub 13 gana su pase al Torneo Nacional Scotiabank.

Entre viernes y sábado, el equipo dirigido por el Profesor Gustavo Escobedo Canales, gano sus cinco juegos disputados en la sede de la Federación Mexicana de Futbol en la ciudad de Toluca, Estado de México, ante los ganadores de las otras zonas y grupos.



Para éste trascendental torneo, el Profesor Gustavo fue auxiliado por el entrenador Marcos, logrando fortalecer al grupo, destacando la unión y la sinergia para obtener la mejor estrategia en el aspecto técnico y táctico y una mejor preparación en cada juego disputado.



Los chicos de la Sub 13 y el cuerpo técnico habían logrado su derecho a disputar el Nacional, tras ganar el juego de la Final del grupo A, al equipo Celta Campeche por marcador de 2 goles a 0, quedando 3-0 en el global, el pasado 29 de mayo del año en curso en la cancha del Estadio Andrés Quintana Roo.

Nuestro equipo de la categoría #Sub13 avanzó a la final con gol de Ailton Canela y nuestro rival serán los Pumas.#ArreeeePotros por la copa#CorazónAzulgrana ��❤�� pic.twitter.com/XWKdr9k9FF — AtlanteFC (@Atlante) July 20, 2019



Respecto al Torneo Nacional Sub 13 Scotiabank, el equipo azulgrana ganó el juego de Cuartos de Final al vencer al equipo Club Deportivo Fortín por 4 goles a 2, en tanda de penales, luego de que en el tiempo regular terminaron 0 a 0.



Para el juego de la semifinal, un gran gol de Ailton Canela Romero, su sexto del torneo, fue suficiente para derrotar a un gran adversario, Coras de Tepic, Nayarit.



Una gran atajada del arquero Liam Lewis, también fue determinante para lograr este importante paso de llegar a la final del Torneo Nacional categoría Sub 13.



Al final del encuentro, un emocionado Profesor Gustavo Escobedo, con lágrimas en los ojos, agradeció el gran esfuerzo, pasión, alegría y dedicación desplegado por todos los jugadores del equipo atlantista.



“Aquí todos son estrellas, todos somos uno y es encomiable la gran labor que realizaron los jugadores, ya que ha sido un Torneo muy intenso, algunos pensaron que iba a ser fácil, pero que va, ha sido todo un reto y es emocionante ver como lo han tomado los chicos para hacer su mejor esfuerzo”, destacó el timonel azulgrana.



Consideró que el partido de ayer contra Delfines, equipo filial de Dorados de Sinaloa, fue un “parteaguas, pues en ese partido los muchachos vieron de que están hechos y que podrían vencer y a ir por más”.



Luego de los grandes juegos disputados, los chicos tuvieron sesión de regeneración con hidromasaje y luego de una buena comida, se fueron a descansar para reponer fuerzas.



Para este domingo esta programado la Final a disputarse a las 11 de la mañana, ante Pumas Cantera, en la cancha de las instalaciones de la Femexfut en Toluca.



Los Pumas son buenos, pero nosotros estamos preparados”, finalizó el Profe Escobedo. Por cierto, Ailton Canelo, podría resulktador el campeón goleador del Torneo; hasta esta fase marcha de líder con 6 anotaciones, su más cercano cuenta con 4.



Alineación Atlante Sub 13

Liam Lewis, Fernando Juárez, Yael Díaz, Oscar Reina, Alan González, Jesús Antu Delgado, Aniol Aurell Sabate, Miguel A. Blanco, Cristian Soto, Ailton Canela Romero, Iván Contreras, Carlos Canto, Elías López, Eliel Aké, Bernardo Hernández, Thiago Bellavista, Ian Arceo, Osvaldo González, Leo del Rio, Mario Ramón, Dino del Rio, Ismael Proa, José Eduardo Pérez, José María Rodríguez y Daniel Santiesteban.