Atlante: ¡'Kampa' Ruíz listo para regresar con los Potros!

El capitán y guardavallas del Atlante, Gerardo “Kampa” Ruiz, afirmó que espera regresar a la titularidad el próximo partido que enfrentará su equipo en la penúltima fecha del Torneo regular Clausura 2019 de la Liga de Ascenso, cuando reciban en la Jornada 14 en el estadio Andrés Quintana Roo a Bravos de Juárez.

Así fue la lesión que dejó fuera de las canchas a 'Kampa' .



En entrevista luego de la segunda sesión de entrenamiento, tras su regreso de Guatemala, donde el sábado pasado derrotaron dos goles al conjunto de Antigua, el arquero dijo que el equipo sabe que enfrenta un cierre de torneo complicado, con dos partidos por jugar, contra Juárez y contra los Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México.





El jugador atlantista, el último “guerrero” que queda del plantel que llegó al Caribe mexicano en junio de 2017, hace casi 12 años, apuntó que aun cuando se ve difícil el panorama que enfrenta actualmente el Atlante, lucharán hasta el último momento a fin de hacer los puntos necesarios que les permita calificar a la liguilla y pelear por el título en la liga de plata: “El torneo se complicó, ya que tuvimos varios partidos en los cuales dejamos ir puntos, principalmente en casa, nos teníamos que hacer fuertes de local y eso es lo que nos ha afectado en este torneo. Sabemos que tenemos matemáticamente posibilidades de calificar, ya que si ganamos a Juárez y pierden algunos de los que van arriba de nosotros, nos metemos en la pelea por entrar a la liguilla”, destacó el arquero goleador.



En esta Jornada 13, donde Atlante descasará, Venados recibirá a U de G, Mineros a Zacatepec, Atlético San Luis jugará en su estadio ante Alebrijes, Dorados visitará a Tampico Madero y Celaya recibe a Cafetaleros. En la Jornada 15, Atlante espera tener una mejor posición en la tabla general cuando visite a Potros de la UAEM y poder meterse a la liguilla, comentó “Kampa”.





Respecto a la lesión que sufrió en el partido de la Jornada 9 contra Tampico Madero, el Gerardo Ruíz señaló: “Gracias a Dios voy saliendo de la lesión y con la terapia diseñada por el equipo médico, con algunos ejercicios, vamos en tiempo y forma para poder luchar por un puesto en el once titular del Atlante. Esperamos que todo siga marchando bien y estar al cien por ciento lo más rápido posible”, comentó.



El arquero atlantista refirió que en lo personal ha sido un torneo difícil, ya que a lo largo de su carrera deportiva, nunca se había lesionado de esta manera: “El hecho de no poder jugar, mentalmente me desgastó, el no poder ayudar a mis compañeros y al equipo. Y en esta ocasión me ha tocado apoyar desde afuera. Pero afortunadamente con la rehabilitación que estoy llevando, espero estar listo para el partido contra Juárez la siguiente semana”.





Gerardo Daniel Ruiz recordó que en la primera fecha tuvo una lesión fuerte y aún así no dejó el arco: “Al arranque del torneo me esguince el tobillo, lo cual me llevó medio torneo salir de la lesión y más que nada, lograr la seguridad para utilizar el pie al cien por ciento y después llegó esta lesión en el partido contra Tampico Madero, pero afortunadamente ya vamos saliendo”.



Finalmente señaló. “La afición debe estar segura que vamos a encarar las dos siguientes fechas de la mejor manera, en nuestra mente está el poder ganar los dos partidos contra Juárez y Potros de la UAEM para lograr la calificación a la siguiente fase y vamos a pelear hasta el último momento para entrar a la liguilla”, finalizó el capitán azulgrana.

Boletín de prensa.