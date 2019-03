Atlante: Gerardo “Kampa” Ruíz en alerta roja por lesión

A tan solo un día de que se dispute el “Clásico Peninsular” entre Atlante y Venados Fc, Gerardo “Kampa” Ruíz, portero azulgrana presentó un desgarre parcial de tendón y unión miotendinosa del músculo recto femoral izquierdo.



De esta manera fue anunciado a través de un comunicado en la cuenta oficial de los Potros luego de que durante el partido donde Atlante enfrentó a Tampico Madero, el capitán resultara lesionado.

Las acciones ocurrieron al minuto 18’ del primer tiempo cuando Ruíz tardó algunos minutos para poder recuperarse denotando dolor sin embargo continuó en el terreno de juego defendiendo la portería azulgrana para terminar el encuentro.



Hasta el momento no se ha dado a conocer de manera oficial si el cancerbero será baja para las siguientes fechas.

En este sentido, el propio “Kampa” comentó en exclusiva para Diario La Verdad “Llegando a Cancún se hizo el estudio correspondiente y efectivamente hoy en la mañana se me informó que había lesión, son las cosas del fútbol me pone triste porque uno no se quiere perder absolutamente nada ni que pasen estas cosas pero estamos expuestos a este tipo de situaciones y bueno pues a darle vuelta rápido a esto para estar bien anímicamente para encarar bien una rehabilitación y regresar lo antes posible a la cancha”

Finalmente Gerardo dijo que se calcula que estará fuera aproximadamente entre 4 y 6 semanas por confirmar.