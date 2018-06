Así sufrió Maradona la derrota de Argentina

Diego Maradona estuvo en la cancha y como siempre no hay valla que lo detenga, abandonó su palco cuando no había acción. Rogó a los jugadores pidiéndoles que ganen y no viva una derrota, besó una camiseta de Messi , juntó las dos palmas de las manos y pidió el favor.

El gran show vino en el entretiempo. Diego se acercó a la zona en común de uno de los ingresos a las plateas y palcos para firmar papelitos, camisetas y tomarse selfies sonriente con los argentinos. Un control de seguridad lo seguía de cerca. Después de unos minutos volvió a su palco, donde lo esperaba un buffet más que oportuno a las 21.45.

Era la hora de cenar algo rápido y luego a ver el segundo tiempo. Gritó, se comió las uñas, se agarró la cabeza y nada. Sufrió con el gol de Modric y el de Rakitic lo dejó hundido en su butaca. Su ruego no fue escuchado.

En la jugada de Enzo Pérez, el Diez se trepó por el palco

#TyCSportsMundial ¡Cuidado, Diego! Así vivió Maradona la clara situación que tuvo Enzo Pérez. pic.twitter.com/U9WvGyjJi1 — TyC Sports (@TyCSports) 21 de junio de 2018

Luego del primer gol de Croacia, Maradona se transformó. Su ánimo bajo y ante cada intervención croata sus gestos se intensificaron.

O melhor dessa derrota da Argentina é ver os inúmeros memes que Maradona está nos proporcionando ���� #Copa2018 #ARGCRO pic.twitter.com/curm6k9VS7 — ��Thici Diniz���� (@dinizthici) 21 de junio de 2018

Su aliento cuando los jugadores salían a la cancha

Maradona llevó la camiseta argentina de Messi a la cancha. La besó y alentó a puro grito durante la entrada en calor

#SomosArgentina | ¡Diego Maradona besa la remera de Messi! Los argentinos se hacen sentir en Estadio de Nizhni Novgorod. ¡Vamos @Argentina! pic.twitter.com/X0KleHf2TM — TV Pública Argentina (@TV_Publica) 21 de junio de 2018

Puro aliento del Diez. Mientras los jugadores estaban en el vestuario con los últimos preparativos, Maradona desde la platea dio muestras de su apoyo a la selección. Revoleó su camiseta, aplaudió y se sumó a los cantos.

Y así terminaron los ánimos tras la derrota de Argentina