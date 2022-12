Así se definía Alexis Vega previo al Mundial: “Tengo características de Ronaldo”

La confianza en la Selección de México para el Mundial 2022 no era mucha, pues se notaba que el equipo que dirigía el ‘Tata’ Martino no estaba pasando por un buen momento. Así mismo, los futbolistas que seleccionó para representar a México no fueron los adecuados, no obstante, de quién no se tenía dudas de que tenía que ir a Qatar era Alexis Vega.

Gracias a una gran temporada que tuvo con las Chivas, Alexis Vega logró estar entre los 23 seleccionados del Tri. Muchas expectativas giraron en torno a él, pues se veía que era un joven con ambiciones y con una gran calidad. El jugador del ‘Rebaño Sagrado’ se tenía mucha confianza, tanta que, incluso, se llegó a comparar con Ronaldo Nazario.

Después de que ocurriera la tragedia de la Selección de México en la Copa del Mundo 2022, se popularizó un video donde Vega decía tener similitudes de juego con ‘El Fenómeno’. Pero, en La Verdad Noticias te informamos que esta entrevista ocurrió antes de Qatar 2022, no se sabe si el 10 del Tri aún se definiría así.

No había visto esto ������️���� pic.twitter.com/2cOj9VWLo5 — Jah Fabio (@jahfabiomx) December 20, 2022

Ronaldo Nazario, ‘El Fenómeno’

Ronaldo es considerado como el mejor atacante de la historia del futbol. Este jugador brasileño conquistó dos Copas del Mundo. Además, es uno de los máximos anotadores de los Mundiales con 15 goles, solo superado por Miroslav Klose, quien tiene 16. En total, se cree que Ronaldo hizo 365 goles en 524 partidos.

¿Dónde jugará Alexis Vega?

Aunque se creía que Alexis Vega podría llegar al Chelsea o a otro club europeo, la realidad es que ningún equipo ha hecho una oferta formal. Por lo tanto, el 10 de la Selección de México seguirá jugando para las Chivas si es que no llega alguna otra propuesta.

