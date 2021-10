Así reaccionó Miguel Herrera ante el fracaso que vivó contra el América

Miguel Herrera tuvo que enfrentar al América en su casa el pasado 23 de octubre de 2021 y no quedó contento, pues, Tigres terminó derrotado, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te recordamos que el partido se llevó a cabo en el Estadio Azteca donde La Monumental pintó en las entradas una frase de bienvenida a los Felinos, y no fue nada amistosa, pues, decía:

“La tradicional Invasión Tigre al estadio Azteca, juego clave, no se lo pueden perder.”

Anteriormente te contamos cuando Herrera se defendió de un caso de corrupción; sin embargo, ahora te diremos cómo se tomó la derrota en el nido de las águilas.

Miguel. Foto: www.mediotiempo.com

Miguel Herrera tiene claro que no quedó satisfecho con el desempeño de los Universitarios, pero, también comentó que aun cuando no pudieron sumar puntos todavía hay dos juegos en casa y exclamó:

También, detalló que los Felinos tuvieron tres oportunidades claras de empatar el partido luego de que les metieron gol, por ello señaló:

“Así es el futbol, pero me voy con la molestia de no sacar puntos.”

Y añadió:

América vs Tigres. Foto: eluniversal.com.mx

El Director Técnico de Tigres dejó claro que lo que ocurrió con la gente en el estadio es normal, ya que, comentó que la gente tiene derecho a expresar su opinión y que independientemente de eso, él no cambiará el sentimiento que tiene por las águilas, un equipo que anteriormente dirigió y al que le tiene un gran cariño, y enfatizó que también lo tiene por los Felinos, por ello comentó:

“...hoy me debo a otra afición. Lo que pasa en un estadio con su gente, no me invade la cabeza.”