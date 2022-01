Así reaccionó Alexis Sánchez tras el triunfo del Inter de Milán

Así reaccionó Alexis Sánchez tras ganar la Supercopa de Italia 2022

El miércoles 12 de enero se llevó a cabo la gran final de la Supercopa de Italia 2022, donde el equipo Inter de Milán logró el triunfo y derrotó a la Juventus 2-1, resultado que le permitió al equipo convertirse en campeones, y todo fue por el gol del delantero nacional Alexis Sánchez.

Y es que, en el segundo tiempo del partido, ambos equipos pensaron que la victoria se iba a definir en la tanda de penales, pero el bicampeón de América capturó de pecho un rebote poco antes del área chica y sacó un remate de derecha, que dejó sin opción al guardameta Mattia Perin.

Anteriormente en La Verdad Noticias te informamos que el partido entre el equipo y la Juventus se llevó a cabo en el Estadio Giuseppe Meazza. A través de las redes sociales compartieron cómo el equipo logró tomar ventaja a los pocos minutos que quedaban del segundo tiempo para derrotar al rival.

Alexis Sánchez del Inter de Milán marcó un gol agónico

Alexis Sánchez marcó el gol de la victoria

Tras el pitazo final del partido de la final de la Supercopa de Italia, el jugador expresó: “Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo”. Indicó el futbolista, de igual forma dijo que siempre ha sido un león en la cancha.

El jugador demostró en la cancha que es una pieza importante para el equipo de Simone Inzaghi, pues comentó que el equipo tiene que soñar en grande, afirmó que el gol lo hizo feliz. El equipo logró llevarse un título de la Supercopa de Italia 2022 al vencer a la Juventus.

¿Cuándo juega el Inter de Milán?

El equipo se enfrentará ante Atalanta

El próximo partido del equipo será contra Atalanta de la Serie A el domingo 16 de enero, posteriormente se enfrentarán ante Venezia Football Club el sábado 22 de enero. Para el próximo mes de febrero tendrán un duelo contra Milán el 6, así como el partido entre Nápoles el 13 de febrero.

El 16 de febrero el equipo de Inter de Milán se enfrentará ante Liverpool, el 20 contra Sassuolo y el 27 de febrero ante Génova, por lo que los jugadores deberán seguir entrenando y prepararse para los próximos partidos, aunque han festejado un triunfo más al vencer a la Juventus en un agónico duelo.

