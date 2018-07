Así marcha la Selección Mexicana Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2018

La Selección Mexicana Femenil comenzó la defensa de su título en Barranquilla 2018 con el enfrentamiento ante el combinado de Trinidad y Tobago, en duelo que se disputó en el Estadio Moderno Julio Torres, dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Roberto Medina, técnico tricolor, logró conformar un equipo en el que se mezclan a la perfección experiencia y juventud, ya que al selectivo mexicano lo integran elementos de la recién fundada Liga MX Femenil con chicas que militan en el fútbol del extranjero, contando con Charlyn Corral, Nayeli Rangel y Kenti Robles y María Sánchez como las cartas más fuertes.

Aunado a eso, el Tri femenil tiene a su favor el antecedente directo entre ambas selecciones en centroamericanos, el cual se dio en el certamen pasado, donde las entonces locales lograron vencer por 6-0 a las caribeñas, en la segunda jornada del Grupo A.

Para su primer compromiso, las mexicanas debutaron en los Centroamericanos con contundente victoria 5-1 ante Trinidad y Tobago.

Las anotaciones corrieron a cargo de la capitana azteca Mónica Ocampo con doblete, Charlyn Corral, Katlyn Johnson, Kenti Robles

Por su parte, la selección de futbol femenil de Haití, rival del Tri, que debía presentarse el pasado viernes, se retiró de la competencia debido a que varias de sus jugadoras no lograron llegar a tiempo a Barranquilla por problemas en su visa en República Dominicana.

Aunque todavía no hay un comunicado oficial por parte del comité organizador, fue suspendido el partido que las haitianas debían jugar el día de ayer ante su similar de Nicaragua.

A Barranquilla solamente llegaron once de las integrantes del equipo haitiano y el resto del grupo estaba todavía en República Dominicana con problemas de visado, por lo que la delegación decidió cancelar la participación en el futbol femenino de las justas regionales.

Los rivales de Haití tendrán los tres puntos de sus duelos, entre ellos, el Tri femenil, quienes iban a ser su siguiente rival en Barranquilla 2018.

SELECCIÓN MEXICANA FEMENIL México vs. Trinidad y Tobago 20 de julio | 19:00 horas México vs. Haití 22 de julio | 19:00 horas México vs. Nicaragua 24 de julio | 19:00 horas.