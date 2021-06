Así fue la pelea de box de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Amir Khan ¿la recuerdas?

La pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Amir Khan en mayo de 2016 generó muchas críticas debido al peso de los contendientes, ya que el que contrincante del tapatío se vio obligado a subir desde el peso welter (147 libras) hasta los medianos (160 libras), es decir, dos divisiones para participar en una pelea; sin embargo, el encuentro también despertó interés por saber si el boxeador mexicano mantendría su racha de victorias.

Para el ‘Canelo’ Álvarez fue la primera defensa como campeón del CMB (Consejo Mundial de Boxeo, una de las cuatro organizaciones principales de boxeo profesional) que, The Ring y lineal de peso mediano. Mientras que, para Amir Khan, fue la primera pelea en peso mediano después de subir dos divisiones de peso desde el welter.

La pelea ‘Khanelo’ -como se le conoció a este enfrentamiento por Canelo y Khan- fue el primer evento deportivo que se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿Quién ganó entre ‘Canelo’ Álvarez y Khan?

Gran espectáculo ofrecieron el 'Canelo' y Amir Khan.

La pelea celebrada el sábado 7 de mayo de 2016, fue ganada por Álvarez, quien anotó un nocaut en el sexto asalto sobre Khan para retener sus títulos.

Previo al encuentro, el boxeador mexicano respondió a las críticas que surgieron respecto a que tendría ventaja sobre su contrincante por el peso, señalando que él aprovecharía todo lo que estuviera a su favor para resultar ganador.

“Eso no me preocupa. Obviamente todas las ventajas que tenga a mi favor quiero aprovecharlas.

“Cada uno tiene su opinión sobre la pelea para bien o para mal, pero nosotros sólo nos hemos enchufados en hacer una gran preparación porque arriba del cuadrilátero no hay enemigo pequeño. A veces el que crees que te hace menos es el que te hace más daño. Lo único en que me enfoco es en estar bien preparado y ganarle al rival que me pongan arriba en el cuadrilátero”, señaló el 'Canelo' Álvarez.

Saúl respondió a las críticas que se generaron por su pelea contra Khan.

En su momento reconoció que entre las habilidades del británico era su velocidad, por lo que dijo que llegaba bien preparado a la pelea.

“Khan es un peleador muy rápido, agresivo, que sabe complicar la pelea y necesitas todo, por eso estoy entrenando al cien por cien para que no haya sorpresas arriba del cuadrilátero (…) Será un buen combate, vengo bien preparado, y lo que puedo decirles es que daré todo de mí y le ganaré para quedarme con el cetro de campeón”, aseguró el 'Canelo' Álvarez.

Resumen de la pelea de Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Amir Khan

La pelea del 'Canelo' Álvarez vs. Amir Khan duró 6 rounds.

Durante el round 1, Khan lanzó varios golpes, pero no los pudo conectar. Una derecha cruzada a la cabeza hizo que la cabeza de Álvarez se partiera hacia atrás, pero no pareció verse afectado en gran medida, por lo que Álvarez respondió con un derechazo a las costillas, y Khan respondió con una ráfaga de golpes y un derechazo a la cabeza.

Para la segunda ronda, el mexicano falló varios golpes estratégicos entre ellos un gancho de derecha fuerte, lo que lo hizo tropezar y Khan respondió con un tiro rápido. Álvarez se mantuvo agresivo, caminando detrás de su oponente y lanzando golpes al cuerpo. Ambos peleadores fallaron durante un intercambio en el centro del ring antes de asentarse con golpes.

Durante el round 3, el británico se movió por todo el cuadrilátero, por lo que el ‘Canelo’ Álvarez se vio obligado a tirar golpes de los cuales no todos fueron efectivos. Mientras que Khan lanzó un fuerte golpe de izquierda a derecha seguido de un par de jabs, luego conectó un amplio gancho de izquierda a la cabeza. Álvarez no parecía herido por los disparos, pero su velocidad parecía estar dándole problemas.

La ronda 4 inició con un duro derechazo de Khan contra Álvarez a quien agarró con la guardia baja. En el agarre, Álvarez golpeó con la izquierda en las costillas, lo que obligó a Khan a retroceder. Khan conectó otro derecho, pero Álvarez conectó un derecho propio sobre el cuerpo. Fue en esta etapa de la pelea que el ojo derecho de Álvarez comenzó a hincharse, pero eso no le impidió para conectar otro derecho al cuerpo de su contrincante cuando el asalto llegó a su fin.

En lo que fue el penúltimo round, Álvarez lanzó un corto de izquierda a la cabeza, pero Khan lo rechazó. Álvarez se movió con fervor, haciendo que Álvarez lo persiguiera. Álvarez conectó un derechazo al cuerpo, pero fue rápidamente contrarrestado por una izquierda arriba. Álvarez lanzó algunos golpes después de recibir un disparo en las costillas al minuto de iniciado el asalto.

En la ronda 6, Saúl conectó un par de golpes al cuerpo de Khan, lo que ralentizó los movimientos del británico. También fintó un jab al cuerpo como tapadera para cargar un gancho de derecha, pero Khan paró el jab con ambas manos. El jab fue retirado y Khan quedó fuera de balance con ambas manos hacia abajo, fue entonces que el mexicano hizo otra finta y conectó un derechazo por encima del hombro, dejando a Khan inconsciente.

Fue así como llegó al final la pelea del ‘Canelo’ Álvarez vs. Amir Khan, la cual mantuvo a millones de mexicanos a la expectativa a pesar de las críticas que habían surgido sobre el encuentro.

