Así fue el discurso de Lionel Messi tras su séptimo Balón de Oro

Como te informamos previamente en La Verdad Noticias, el jugador de fútbol Lionel Messi se llevó a casa su séptimo Balón de Oro, premio que se le da por ser considerado el mejor futbolista de la temporada.

Este premio lo ha recibido en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019, y ahora se le suma el del 2021.

Sin embargo, Messi, quien ganó su séptimo balón de oro y extendió su marca personal, ahora atraviesa

Messi es el máximo ganador de este premio

El futbolista argentino agradeció poder estar nuevamente en la entrega de premios recibiendo el trofeo, después de que hace dos años dijera que serían sus últimos años.

“Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía qué podía pasar y me toca estar otra vez acá. En seguida me empezaron a preguntar cuál era mi fecha de retirada y hoy me toca estar en París. Estoy muy feliz, ilusionado y con muchas ganas de seguir peleando todo, con nuevos retos”, dijo.

El futbolista reveló que cumplió uno de sus más grandes sueños, y es ganar una copa con su selección, por lo que este año, al recibir el Balón de Oro, se siente completo.

“Varias veces me tocó ganar este premio y me daba la sensación de que me faltaba algo, tenía espinita guardada, y este año me tocó cumplir el sueño que me faltaba. Llegó y gran parte de este premio es por lo que hicimos en la Copa América”, dijo.