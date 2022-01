Así fue el accidentado gol de Edgar Zaldívar durante el duelo León vs Atlas

El pasado miércoles 19 de enero se llevó a cabo el partido de la Jornada 1 entre León contra Atlas en el estadio Nou Camp, pero durante el duelo surgió algo inesperado con un jugador del Atlas, el gol de Edgar Zaldívar causó todo un revuelo, los narradores de Fox Sports no se dieron cuenta del tanto.

Y es que, en el minuto 50 del partido, Zaldívar se acercó a la portería del rival y se lanzó como karateca para contactar el balón y meter el tanto, pero el jugador no se percató del poste y se golpeó, por lo que no pudo festejar el gol, tanto que tuvieron que revisar ya que pensaron que el balón no entró.

En La Verdad Noticias te compartimos más detalles de la tabla general del Clausura 2022, torneo que se ha disputado dos fechas, mientras que algunos equipos se alistan para la Jornada 3. Cabe mencionar que tras el empate entre Atlas y León, los Rojinegros sumaron 4 unidades.

Gol de Edgar Zaldívar fue ignorado por los narradores de Fox Sports

Buen centro de Atlas, y falla de comunicación entre Cota y Osvi. Zaldívar, el único que peleó la pelota, encontró el empate ��pic.twitter.com/VAlfJPs4dI — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) January 20, 2022

Tras el impacto con el poste, Edgar Zaldívar de los Rojinegros mostró un poco de dolor y se quedó acostado en el césped, por lo que la asistencia llegó para auxiliar al futbolista, quien minutos después se levantó y festejó el gol, incluso se metió la pelota en su camiseta.

Aunque lo que causó todo un revuelo en las redes sociales es que los narradores no gritaron la anotación del jugador, pues Raúl Orvañanos comentó que la pelota había pegado en la red, pero por afuera, pero después de algunas repeticiones se percató que sí entró.

¿Cuándo ganó el título Atlas?

Los Rojinegros ganaron el título el 12 de diciembre del 2021

El equipo de los Rojinegros ganaron el título de la Liga MX el 12 de diciembre del 2021, luego de varios años de sequía, rompieron la maldición y se proclamaron campeones del torneo tras vencer a León en la tanda de penales, por lo que celebraron la victoria, así como los aficionados.

Pero, en este torneo del Clausura 2022, el equipo del Atlas deberá sumar más victorias para colocarse en los primeros lugares de la tabla de posiciones, pues el gol de Edgar Zaldívar salvó el empate del equipo. El próximo partido de los Rojinegros será contra el América el sábado 22 de enero.

