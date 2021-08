Aseguran que Cristiano Ronaldo ya no quiere jugar con la Juventus

Durante una conferencia de prensa Massimiliano Allegri dio a conocer que Cristiano Ronaldo no tiene intenciones de seguir jugando en la Juventus, no entrenó el jueves 26 de agosto, por lo que no está convocado; el técnico agradeció lo que el astro portugués ha hecho por el equipo.

De igual forma comentó que Ronaldo ha sido un ejemplo para los jóvenes, pero aseguró que hay que avanzar, pues a pesar de que el jugador no será convocado en el partido contra Empoli del sábado, el equipo tendrá que seguir en el juego.

En La Verdad Noticias te compartimos sobre la situación de Ronaldo en la Juventus; el agente del futbolista dio a conocer que el jugador tiene la intención de abandonar el equipo, está buscando un proyecto más competitivo. Ronaldo llegó en el 2018 a la capital, pero todavía tiene un año más de contrato.

Cristiano Ronaldo ya no quiere jugar con la Juventus

Ronaldo ya no quiere jugar en la Juventus

Cabe mencionar que el pasado jueves se llevó a cabo una reunión en Turín con su agente Jorge Mendes, por lo que el club habría aceptado la idea de la salida del jugador pero con la condición de recibir una cantidad del Manchester City por el traspaso, así lo han mencionado algunos medios.

Y es que, luego de lo que reveló el agente del astro portugués, aseguraron que Ronaldo se irá al Manchester City, el equipo rival de Manchester United, pues el periodista de Portugal Gonçalo López, dio a conocer que el futbolista ya tiene fichaje con el City.

Por su parte la Juventus no ha recibido una oferta formal por lo que espera una cantidad entre los 25 y 30 millones de euros, entre 30 y 35 millones de dólares. Por otro lado, el viernes por la mañana el máximo goleador de la Serie A de la temporada pasada no participó en el entrenamiento.

¿Cuánto vale el Cristiano Ronaldo?

El futbolista portugués Ronaldo

El pasado mes de julio, Transfermarkt, un portal especializado en cifras y números de figuras de élite dio a conocer que el valor en el mercado del astro portugués es de 45 millones de euros, aunque debido a su avanzada edad y los registros a la baja ha ocasionado que el portal especializado reduzca su precio para cualquier institución.

Por su parte, el futbolista Cristiano Ronaldo no ha realizado algún comentario sobre los planes que tienen en su carrera, por lo que los fanáticos del jugador de 36 años de edad esperan conocer cuál será el equipo que le de la bienvenida al futbolista.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!