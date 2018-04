Ascenso MX: Tito Villa anuncia su retiro del futbol profesional

Pasaron sólo cuatro meses desde que se anunció como flamante refuerzo de los Toros de Celaya del Ascenso MX, Emanuel Alejandro Villa, el delantero argentino, nacionalizado mexicano, anunció que se retirará de las canchas.

Tito Villa confirmó que no consiguió encontrar su mejor versión en el Celaya, la cual buscó sin importar las adversidades y las constantes lesiones que lo alejaron de las canchas en esta última etapa profesional.

"Obviamente uno se va con esa frustración de no conseguir lo que a uno le hubiera gustado y en lo personal de no encontrar al Tito Villa que me hubiera gustado ofrecer. Siempre he sido autocrítico y no puedo decir que no he trabajado para encontrar al mejor Tito; la edad y las lesiones no me dejaron conseguirlo y en definitiva esa es la bronca que me llevó a mi casa", declaró el argentino para el portal Vitrina Digital.