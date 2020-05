Ascenso MX: Estrella de Chivas quiere regresar a la Liga MX

Luego de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga MX aprobaron la eliminación de la Liga de Ascenso MX, el ex delantero de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Omar Bravo, aprovechó para hablar sobre sus pretensiones a futuro en el futbol mexicano. ya que aseguró anhela regresar a la Liga MX y poder formar parte de algún equipo de la primera división.

“Yo regresé a la UdeG con mis prácticas para ser entrenador. Me aventé primero ese reto y después acepté ponerme en forma para regresar a jugar, analicé el proyecto y me convenció. Me considero un jugador competitivo que puede dar competencia y puedo buscar el sueño de ascender, de regresar a Primera División”, reveló Bravo a ESPN.

Cabe recordar que en noviembre de 2018, mientras se mantenía como el máximo goleador de la historia de las Chivas, anunció su retiro de las canchas, algo que no fue definitivo, ya que en junio de 2019 retornó para jugar junto a los Leones Negros del Ascenso MX, donde tras una temporada se integró al equipo técnico del conjunto tapatío. Después de haber sido comparado con goleadores de la talla de Carlos Hermosillo, Luis Roberto Alves Zague y el legendario Evanivaldo Castro “Cabinho”.

Para la temporada 2019-2020, Bravo fue anunciado como "nuevo" fichaje del equipo, ya que a sus 40 años aún mantiene viva la ambición de lograr cosas importantes en el fútbol, sueño que se ha visto truncado debido a la decisión de los timoneles del fútbol mexicano por eliminar el Ascenso MX, razón por la que el jugador y sus compañeros se tomaron las calles para protestar pese a las críticas por la cuarentena.