Ascenso MX: Cafetaleros recibe a Atlante Jornada 3

AscensoMX Cafetaleros recibe a Atlante Jornada 3

Para el zaguero del Atlante, Alfonso Luna Islas el partido que enfrentarán el próximo sábado ante Cafetaleros será complicado como todos los de la Liga de Ascenso, aunque con un ingrediente especial por el hecho de enfrentar a algunos elementos que formaron parte de los Potros de Hierro:

“Será un partido difícil, cómo todos los de la liga de plata, pero este contra Cafetaleros será especial, ya que enfrentaremos a ex compañeros que formaron parte del Atlante, como los integrantes del cuerpo técnico y algunos compañeros”, señaló en entrevista el jugador, previo al entrenamiento del día.

Y es que jugadores como Luis Gerardo Venegas, Cristian “Hobbit” Bermúdez, Jhory Celaya, Jairo Vélez, Lizandro Echeverría y Jordi Parente (ex sub 17 y Sub 20 azulgrana), quien regreso a México luego de incursionar por el futbol italiano, se verán las caras en el terreno de juego, pero ahora como rivales, aunado al cuerpo técnico que encabeza Gabriel Pereyra, ya que ahora forman parte de la plantilla del equipo chiapaneco:

“Tenemos mucho respeto por ellos, a la vez que estoy contento por enfrentarlos, ya que son buenas personas. Les deseo lo mejor, pero dentro de la cancha vamos a hacer todo lo posible por ganar y superarlos deportivamente”, enfatizó el sub capitán azulgrana.

Luna Islas dijo que pese a la derrota el martes en el Torneo de Copa ante Juárez, hay confianza en el plantel para sacar el mejor resultado en su visita a Cafetaleros:

“Vamos por los 4 puntos, ese es nuestro objetivo y para eso nos estamos preparando y vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera”, comentó.

El defensor atlantista refirió que el triunfo como visitante el viernes pasado ante Correcaminos no sólo le dio confianza al plantel azulgrana, sino que les mostró que deben de estar concentrados durante el tiempo que dure cada juego para obtener los mejores resultados.

Respecto a sus metas individuales, Alfonso Luna consideró fundamental la gran pretemporada realizada para lograr el nivel físico y futbolístico logrado y aunque sabe que apenas van a disputar la tercera Jornada, seguro está que el Atlante va mejorando partido a partido.

El defensor formado en la cantera de Pumas de la UNAM, es uno de los referentes del club azulgrana, ya cumplió 8 años en el Atlante mostrando siempre pundonor y amor a la camiseta:

“Hemos logrado hacer un equipo muy unido, con gran competencia interna, que sabe bien cuáles son sus objetivos y por eso luchamos en cada entrenamiento y en cada juego. Sabemos que este torneo es más complicado que otros, por el tema de que todos ya estamos certificados y con derecho a ascender a la Primera División y eso motiva a todos los equipos, pero estamos conscientes que tenemos un gran plantel y lo sabremos demostrar partido a partido”, apuntó.

Respecto a los resultados adversos que han tenido en el Torneo de Copa, el defensor atlantista afirmó que no bajarán los brazos y en los dos partido que restan de la fase de grupos, el Atlante seguirá luchando por calificar a las siguientes fases. Además, agregó: “Lo vemos como una oportunidad para mostrarnos al enfrentar a equipos de Primera División y estamos convencidos de que si ganamos los dos juegos que faltan, nos servirá para calificar”, finalizó el número 6 azulgrana.

El cotejo se jugará en el estadio Víctor Manuel Reyna a las 19 horas, el central será Alan Enrique Martínez Vega. Y en caso de conseguir el equipo de Alex Diego el triunfo, terminar llevándose 4 unidades, gracias a la nueva regla de competencia.