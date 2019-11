Arturo Vidal amenazó con irse del Barcelona sino le dan minutos

El jugador inca Arturo Vidal, dejó más que claro a través de una entrevista en el cual argumentó que si al final de la temporada no suma minutos en el club, se planteará "buscar otro horizonte para ser importante" ya que el mediocampista ha recibido ofertas de otros clubes.

Fue a través del canal televisivo catalán 'TV3',que el jugador blaugrana, uno de los comodines que más utiliza el técnico Ernesto Valverde, fue directo sobre cuáles son sus objetivos a corto plazo: "En diciembre, o cuando acabe la temporada, si no siento que soy importante aquí tendré que tomar una decisión y buscar otro horizonte para ser importante".

Focos rojos para Valverde

Las cosas no han salido como esperaba.

Las cosas no han salido como esperaba, y es que el jugador chileno dijo que se siente "triste" cuando no tiene continuidad después de haber disputado partidos, alternados con otros en el banquillo, ya que cree que no quiere dejar pasar este momento importante en su carrera sentado en el banquillo.

"Uno tiene que ser objetivo y vivir el día a día", subrayó el jugador, quien con estas declaraciones ha dado de que hablar y es un foco rojo para Valverde y utilice des sus servicios.

Vidal buscará para el mercado invernal salir.

Vidal emplazó a sus compañeros a "mejorar mucho" si el Barcelona quiere levantar las tres copas por las que lucha esta temporada (La Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones). "Estamos a tiempo y todos sabemos que podemos dar mucho más", sentenció.

El mediocampista ha estado en la elite del futbol mundial; sin embargo empezó jugando para su país en el Colo Colo, para tres años después brincar al viejo continente y salir fechado por el Bayer Leverkusen de Alemania, posteriormente la Juventus lo compró en el 2005, estaba pasando un excelente momento con la Vecchia Signora y el Bayer Munich cedió de sus servicios para ganarlo todo con el club teutón. Fue el 2018 cuando el Barcelona lo ficho por 21 millones de euros.

El chileno ha estado en la élite del futbol mundial

