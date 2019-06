Arturo "Loco" Avilés revela parte de su carrera como jugador profesional

Arturo “Loco” Avilés Salazar de tan solo 24 años de edad, es un veracruzano que radica en tierras caribeñas, el cual, ha defendido a siete equipos profesionales en sus 12 años de carrera en el balompié mexicano.

Arturo "Loco" Avilés revela parte de su carrera como jugador profesional

¿Cuándo, y en qué equipo fue tu debut en el fútbol profesional?

Mi debut fue con Atlante ante el extinto Delfines del Carmen el 20 de agosto del 2013, el cual fue partido de Copa MX, sin embargo hubo otro debut con el mismo conjunto, pero en esa ocasión fue en Ascenso MX ante el Club Zacatepec.

¿En cuántos equipos profesionales haz jugado?

En mi carrera como jugador profesional he jugado en 7 equipos, los cuales son Tiburones Rojos, Pachuca, Lanús de Argentina, Santos Laguna, At­lante, Yalmakan y Cocodrilos de Tabasco.

De los equipos mencionados ¿Cuál ha marcado tú carre­ra y por qué?

Atlante ha sido el equipo que más me marcó, porque ahí me consolidé como futbolista, hice mis debuts y aparte mi papá jugó en el club, el cual lo queremos de toda la vida.

Arturo "Loco" Avilés revela parte de su carrera como jugador profesional

¿Quién es tu ídolo y por qué?

Mi padre sin duda es mi ídolo, porque aparte de ser un gran futbolista, me enseño todo del fútbol, me plasmó la pasión por el mismo y como persona fue un gran ejemplo de liderazgo, sencillez y amor a su familia.

Tal vez te interese: Famoso BOXEADOR es inducido al COMA y sometido a CIRUGÍA ¡DE EMERGENCIA!

¿Quién te inspira para crecer como futbolista?

Toda mi familia me inspira, pues ellos me han apo­yado en mi carrera y me han visto crecer en esta disciplina; ellos han vivido conmigo las buenas, las malas y las peores cosas en mi carrera.