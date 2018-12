Arthur quiere de vuelta a Neymar en Barcelona.

El mediocampista carioca Arthur Melo ha confesado que le gustaría que el atacante del PSG, Neymar vuelva al conjunto del Barcelona.

"Yo personalmente estoy rezando para que él venga porque él es un crack, es indiscutible, y pienso que cuantos mejores jugadores tenga el equipo, mucho mejor”.

El mediocampista de 22 años de edad de igual manera dijo que su compatriota tiene su vida y que en caso de que se de su regreso lo haría muy feliz.

“Personalmente estoy torciendo mucho para que él vuelva, pero él tiene su vida, sabe lo que hace y no sé cuanto profundo están esas negociaciones, si hay opciones de que venga o no. Pero es un amigo personal y un profesional al que admiro mucho y estaría muy feliz si pudiera volver aquí”.

Arthur agradce recibimiento de Messi y quiere a Neymar de vuelta

Arthur se dijo muy agradecido por las palabras que ha expresado el capitán blaugrana Lionel Messi tras su llegada al equipo catalán.

"Primero creí que era una broma porque mi padre siempre bromea mucho y él fue quien me lo dijo. Yo le respondí: ‘Para, para, déjate de bromas’. Me dijo que no, que es verdad. Luego acudí al ordenador, primero lo vi por escrito y luego en el vídeo. Y entonces me quedé muy sorprendido”.

Para el joven brasileño fue un honor recibir ese tipo de elogios por parte del argentino Lionel Messi.

“Recibir esos elogios del mejor jugador de la historia, para mí fueron diez minutos de gloria, quedé deslumbrado. Esos elogios me ayudan porque me dan confianza. Solo tengo que agradecerle el cariño que me ha mostrado siempre, igual que el resto de compañeros", puntualizó el brasileño.

