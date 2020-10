Arsene Wenger afirma que estuvo a punto de ser DT del Manchester United

Una revelación que a toda la afición del Manchester United causó un tremendo deseo, fue lo que dijo Arsene Wenger, al afirmar que tiempo atrás estuvo a punto de ser director técnico del equipo, pero por cuestiones que él no puede explicar, no se concretó el contrato, además comentó que le hubiese encantado.

De acuerdo con su declaración, esto iba a ocurrir a finales de los años 90 y principios del nuevo siglo, cuando el Manchester United y Arsenal dominaban la Premier League con Sir Alex Ferguson y Arsene Wenger como sus respectivos técnicos en los banquillos, al grado de que en 1996 a 2004 se repartieron todos los títulos de Liga, con seis para los Red Devils y tres para los Gunners.

Reveló porque no se quedó en el Manchester United

Fue en ese entonces cuando los directivos del Manchester United le ofrecieron a Arsene Wenger ser parte del equipo, hecho que muy pocos medios de comunicación y personas supieron, "sí, no te digo cuando, pero te puedo decir que el Manchester United me ofreció el trabajo de director técnico", confesó Wenger en entrevista con The Times.

Aunque no quiso decir la fecha en que le realizaran la oferta, según los registros y reportes, indican que esto sucedió durante la campaña 2000-2001 cuando Alex Ferguson consideró retirarse de los banquillos, para lo que los directivos del United se acercaron con Wenger, sin embargo nada sucedió, el continuó con su equipo ganando en la Premier League.

Wenger era uno de los favoritos en la Premier League

Destacó que durante los periodos antes mencionados, tuvo una relación no muy cercana pero sí de respeto con Ferguson, pues recordemos que ellos eran los que dominaban en ese entonces la Premier League.

"Tenemos un gran respeto entre ambos, tuvimos un periodo donde fue muy difícil, pero después de que ya no compites, todo mundo se vuelve más objetivo. Él sabe más de vinos que yo. Tuvimos buenos encuentros, es un hombre inteligente, tú no haces una carrera como él si eres estúpido", concluyó Wenger.