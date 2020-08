Arsenal VENCE al Manchester United; se queda con Gabriel Magalhaes por casi 30 MDD

Se dijo que varios clubes, entre ellos el Arsenal, estaban persiguiendo al jugador de 22 años que ha sido promocionado como uno de los mejores prospectos de Europa.

El Daily Mail informa que los Gunners han vencido a Manchester United, Everton y Napoli en la carrera por fichar a Gabriel Magalhaes.

Se dice que acordaron un trato de £22 millones de libras esterlinas (casi 30 millones dólares americanos) por Gabriel, quien impresionó con Lille en la temporada corta de la Ligue 1.

Terminaron cuartos en la máxima categoría francesa, ya que la campaña 2019/20 se terminó anticipadamente debido a la pandemia de coronavirus.

El Arsenal necesita refuerzos defensivos después de encajar 48 goles en la Premier League la temporada pasada.

El presidente del Lille, Gerard López, elogió al joven central a principios de este año.

Dijo: “Siento que está entre los cinco defensores centrales dominantes en Europa en este momento".

Sus estadísticas, que no están bien cubiertas fuera de Francia, muestran que su porcentaje de victorias en duelos es bastante inaudito en una liga que es extremadamente física”.

También dijo que es una máquina absoluta, así que está bien encaminado, si no este año, hacia un club realmente grande, “estoy seguro de que en algún momento estará de camino a la selección brasileña”.

Detalló que la estrella ha estado vinculado a dos clubes en el Reino Unido y claramente a otros clubes que han preguntado o presentado propuestas para él, pero no tienen prisa y no están jugando en este momento. “El jugador no está en el campo".