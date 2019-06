¡Arrepentidos! "vetados" quieren regresar al tricolor

Es bien dicho que es de sabios cambiar de opinión y seguro esa peculiar frase la usarán los arrepentidos jugadores aztecas. Despues de ponerse los moños y negarse a la convocatoria de Gerardo Martino para la Copa Oro 2019, varios jugadores internacionales parece que se arrepintieron y ya están buscando la manera de poder regresar a la concentración de la Selección Mexicana.

Gerardo el Tata Martino fue claro en sus declaraciones al establecer sus reglas. Al llegar al frente de la Selección Mexicana el tendría que comunicarse con todos los aztecas que juegan en Europa para poder conocer sus planes e intenciones a fututo y de continuar con el primer equipo. La única persona que desde un principio habló bien con Martino y le dijo sus intenciones de hacerse a un lado de la selección fue Carlos Vela, el resto apoyó totalmente el proyecto de continuar sin ningún problema en el equipo.

Sin embargo, empezando el año de enero a la fecha, uno a uno y poco a poco fueron abandonando el proyecto de el actual Directo Técnico de la Selección Mexicana.

Después de las lesiones y problemas de salud de Miguel Layún e Hirving el “Chucky” Lozano, Javier “Chicharito” Hernández se hizo a un lado por el nacimiento de su hijo, el centro campista Héctor Herrera no participó para terminar de afinar su futuro en Europa y Jesús “Tecatito” Corona no fue ni convocado como consecuencia de no asistir al primer llamado del Tata.

Un “torneo molero” que es como muchos lo conocen y lo que muchos expertos usan como posible explicación para la ausencia de los jugadores anteriores, la Copa Oro 2019 ha sido el escenario perfecto para que Gerardo el "Tata" Martino estableciera sus reglas tanto con jugadores hasta con directivos de clubes y la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

Según dice Rubén Rodríguez, esta situación ha sido de buen gusto para los ausentes, quienes ya habían hablado con el Tata para volverse a poner a sus servicios para estar en el tricolor.