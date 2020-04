Arranca el Béisbol en Taiwan en medio del COVID-19

We thank the President Tsai for her cheering, and we look forward to make it shine bright on the world stage.



蔡総統のご声援に感謝を申し上げます。



ファンの皆様と一緒に、球場で熱い応援を、世界に台湾野球の輝きを見せることを楽しみにしています。 https://t.co/Br9CK1qs7b