Armando Archundia será el encargado del arbitraje en el Mundial de Clubes IFA7

El Mundial de Clubes 2021 con sede en Cancún se encuentre a la vuelta de la esquina, La Asociación Internacional de Fútbol (IFA7) dio a conocer que el ex arbitro mundialista Armando Archundia, será el encargado del cuerpo arbitral para el magno evento que se tiene programado del próximo 20 al 25 de abril.

El Licenciado, Benito Armando Archundia Téllez, es el director arbitral de IFA7 y buscará capacitar a los árbitros para los encuentros de fase de grupos y fase final del torneo, por lo que se mostró muy entusiasta en buscar nuevas promesas del arbitraje.

“Es una invitación que me hicieron, prácticamente ya es un año de estar con IFA7 y me dejaron al mando del arbitraje, entonces me siento muy contento, muy agusto y sobre todo se dará la mejor calidad para que las personas puedan apreciar de un buen espectáculo de este Mundial de Clubes” explicó Archundia Téllez.

Armando Archundia estará en Cancún

Benito Armando Archundia Téllez será el encargado de los árbitros en Cancún

Dijo que no solo serán árbitros de Cancún sino que vienen de otros lugares, además de que se ha venido capacitando a las personas a través de las plataformas digitales, esto con la finalidad de poder tener un torneo sin complicaciones y lo más transparente posible, de igual forma invitó a los cursos que tendrá en los próximos días en Cancún previo al evento para que se inscriban.

“Es la certificación que se le van a estar dando a los árbitros que se inscriban, para en un futuro tomarlos en cuenta en los diferentes torneos que se tenga en IFA 7 a nivel mundial. Hablaremos sobre las reglas de juego en IFA7, el trabajo en equipo, valores morales o ética profesional para cada uno de los que participen en este curso” mencionó el ex arbitro de la Liga MX.

“Es un futbol que se ha desarrollado de sobremanera, anteriormente era muy complicado reunir a 11 jugadores, entonces con pocos jugadores en cachas reducidas se ha adaptado bien, ya tenemos futbol profesional de futbol 7 como el Mundial que pronto se realizará con los equipos de mucha calidad, jugadores ex profesionales de la Liga Mx, así como internacionales que han participado con sus selecciones ” explicó sobre la transformación del futbol 7 y su crecimiento.

Actualmente Armando Archundia Téllez, es el Director del Deporte Ixtapaluca, Estado de México, además de que es analista del partidos en la parte arbitral para la Marca Claro y Claro Sports en partidos de Pachuca, Chivas y León cuando juegan de local.

Como árbitro internacional participó en el Mundial de Alemania 2006, donde fue el primer árbitro en dirigir en cinco encuentros de un mismo Mundial, récord que ahora comparte con Horacio Elizondo; y en el Mundial de Sudáfrica 2010 en el que llegó a ocho para igualar la marca de más juegos mundialistas pitados junto al francés Joel Quiniou que los distribuyó entre los Mundiales de 1986, 1990 y 1994.

Armando Archundia ha sido árbitro mundialista en dos ocasiones

Estuvo como silbante de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 y en Atenas 2004. Participó en cinco ediciones de la Copa de Oro de la Concacaf. En 1996, 1997, 2003, 2005 y 2007. Además, representó al arbitraje mexicano en los Mundiales Sub-20 en Emiratos Árabes 2003 y Holanda 2005; además del Mundial Sub-17 Japón 1993.

Armando Archundia pitó en tres Mundiales de Clubes: 2005, 2008 y 2009. Siendo el encargado de la Final entre Sao Paulo y Liverpool en 2005 y la Final entre Estudiantes de La Plata y Barcelona en el 2009. Asimismo trabajó como árbitro en las ligas de Japón y Qatar respectivamente.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.