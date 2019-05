Ariana Grande se EXHIBE en un museo y la critican (FOTOS)

Ariana Grande ha logrado convertirse en una de las cantantes más seguidas y reconocidas, sus éxitos se han convertido en material viral, solo en este 2019 ha sacado dos trabajos impresionantes, 7 rings y Thank U Next, sin embargo, éxito de la cantante no podía estar completo.

Toda artista que logrado la fama internacional y el éxito ante millones de fanáticos, merece una figura de cera y la Ariana Grande se exhibe en el Museo Madame Tussauds de Londres, y fue hasta hace poco cuando se conoció la opinión de la cantante a través de sus redes sociales.

La cuenta de Pop Crave público en su cuenta oficial de Instagram una foto de la famosa figura de cera, y donde varios de sus seguidores manifestaron que el parecido que tiene con la cantante es muy poco, algo que la estadounidense comparte al 100 por ciento con sus fans.

Justo abajo de la fotografía, la cantante comentó “Solo quiero hablar”, y fue el post de Ariana Grande lo desató que sus seguidores la apoyaran, pidiendo una explicación de lo que en las redes sociales circula.

Por su parte otros seguidores, así como la misma Ariana Grande, han reaccionado con un poco de humor a la figura de cera, ya que consideran que parecida o no, son muy pocas las personas que pueden formar parte de un museo.

Ariana Grande

Después de conocer su estatua, la cantante publicó “una auténtica estatua de ella misma”, y no era de esperarse, era la misma Ariana Grande con un vestido que ya se le ha visto en presentaciones anteriores, dejando ver su hermosa “ponytail” que se ha hecho propia de la cantante.