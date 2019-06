Argentina ya no tiene excusas

Parece mentira, pero no es así. La selección argentina no encuentra su rumbo ni tampoco su juego en la Copa América 2019, una edición en la que después de tanto tiempo no llega como favorita.

Copa América 2019

Lo había dicho el capitán Lionel Messi antes del torneo, poniendo las manos delante en este largo proceso de transición que está viviendo la Albiceleste. Pero casi nadie se hubiera imaginado que después de dos partidos en un grupo con Colombia, Paraguay y Qatar la selección argentina llevaría tan solo un punto. Tras la derrota por 2 a 0 contra el equipo cafetero, el equipo entrenado por Lionel Scaloni ha sido bloqueado por Paraguay, contra el que ha empatado por el resultado de 1 a 1 evitando otra derrota gracias a una atajada decisiva de un penalti por parte del portero Franco Armani, que de esa manera ha salvado a su equipo de una eliminación segura. Pero las dudas sobre el comportamiento de la Albiceleste no dejan de despejarse, porque el seleccionado de Scaloni no termina de encontrar un juego concreto y efectivo, pese a los muchos cambios efectuados en el once inicial.

Lionel Scaloni, entrenador de la seleccion argentina.

En este momento la situación de la tabla del grupo A ve a la Argentina última con 1 solo punto junto con Qatar, una selección invitada pero que está sorprendiendo a todos por la garra que está demostrando tener. El choque contra los qatariotas será decisivo para Messi y cía, que ya no podrán terminar primeros de grupo y deberán esperar una serie de resultados para asegurar el pase a cuartos de final. Está claro que la única consigna para el equipo gaucho es la de conseguir los tres puntos, una victoria que según los pronósticos es el resultado más probable de todos en las apuestas de la Copa América. Además de ganar a Qatar, Argentina deberá esperar que Paraguay no le gane a Colombia, ya clasificada como primera de grupo, para poder lograr el segundo puesto que le aseguraría el pase a la fase siguiente.

Sin embargo, si Paraguay lograse imponerse a Colombia, la victoria de Argentina los dejaría al tercer puesto, algo que no es sinónimo de clasificación: los 4 puntos eventuales podrían no ser suficientes para poder conseguir la clasificación como una de las dos mejores terceras, algo que todavía no se puede prever debido a las varias combinaciones posibles.

Sin muchas ideas, Scaloni está entre la espada y la pared y parece no haber encontrado todavía una fórmula de juego concreta. Encomendado a Messi, que pese a todo no encuentra en la Selección el mismo ambiente que en el Fc Barcelona, el técnico rosarino se está encontrando en una situación complicada a nivel psicológico. Su falta de experiencia y de costumbre en torneos como éstos se está notando, y la Argentina parece un grupo de jugadores anárquicos y desganados. Habrá que ver si, junto con una probable ayuda de Colombia, la Albiceleste levantará finalmente cabeza en esta Copa América, un torneo cuya final en el Maracaná lo hace de por sí más importante y prestigioso.