Argentina buscó a Pep Guardiola dirigir a la Albiceleste.

Luego de que se diera la salida de Jorge Sampaoli de la Selección de Argentina, el Presidente de la AFA, Claudio Tapia, aceptó que buscaron a Pep Guardiola para ser el entrenador de la Albiceleste de cara al Mundial de Qatar 2022.

A través de una entrevista Claudio Tapia, presidente de la AFA (Asociación de Futbol Argentino) dio a conocer que si buscaron a Guardiola para tomar el mando de la Selección Argentina tras el fracaso en el Mundial Rusia 2018.

"Averiguamos por él, pero había una imposibilidad muy grande. Era muy difícil porque para eso tienes que tener un buen respaldo, y era mucho. Teníamos que hipotecarlo todo y no sé si llegábamos", dijo el dirigente en entrevista con TYC Sports.

Como ya habían mencionado en la AFA, el próximo mes de diciembre dicha federación estará dando a conocer al próximo entrenador de la Albiceleste, con el objetivo de conquistar la Copa América 2019 que se efectuará en Brasil.

“Para diciembre tendremos al DT que conduzca al nuevo proyecto de las selecciones. Vale la pena tomarse el tiempo necesario. Si pensamos seriamente en la refundación de la selección, tenemos que arrancar de cero. Y esto nos va a llevar un tiempo, no podemos enfocarnos sólo en ganar la Copa América", expresó.

De igual manera se dio tiempo para hacer mención de que no hay arrepentimiento por haber elegido en su momento a Jorge Sampaoli como el entrenador de Argentina.

"No me arrepiento de haber contratado a Sampaoli; cuando lo fuimos a buscar no lo discutía nadie y hoy con el diario del lunes es muy fácil caerle a él con la responsabilidad", dijo.