Aremi Fuentes revela que ex gobierno de Baja California la engañó otra vez

Aremi Fuentes, ganadora de medalla de bronce en halterofilia dentro de Tokio 2020, dio a conocer en una entrevista que volvió a ser víctima de engaños por parte del ex gobierno de Baja California, quien no le otorgó el apoyo económico prometido por su logro deportivo.

De acuerdo a declaraciones de la atleta mexicana, el 8 de octubre le notificaron que su cheque de 50 mil pesos ya estaba disponible para ser cobrado, por lo que ella acudió al banco. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando se percató que la hoja de acuse de recibido señalaba que el dinero correspondía a su beca deportiva y no al dinero prometido.

La atleta olímpica no ha recibido el apoyo prometido.

“Es decepcionante tener que acudir a esto de pagarme el estímulo con mi propia beca, cuando el dinero del estímulo aún está en el aire, no existe”, expresó la chiapaneca, quien logró conseguir el bronce para México en halterofilia, en un video que ya es viral en Internet.

No aceptó el cheque

Fuentes Zavala mencionó en dicho video que hace responsables de este engaño a Jaime Bonilla, ex gobernador de Baja California y David González, ex director del Instituto del Deporte y la Cultura Física del estado, ya que ellos fueron quienes le entregaron la simulación del apoyo en un acto público.

Cabe destacar que la medallista olímpica dejó en claro que no aceptó el cheque ya que este no especificaba que se trataba del estímulo económico prometido y tampoco iba a permitir que dichas autoridades le engañen de nueva cuenta: “Tomé la decisión de no firmar ningún documento, no puedo permitir que se burlen así de mí”.

¿Cuántos años tiene Aremi Fuentes?

La deportista consiguió medalla de bronce en halterofilia dentro de Tokio 2020.

Aremi Fuentes Zavala tiene 28 años de edad. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella es una halterofilista que ha representado a México en más de una ocasión dentro de importantes competencias en las categorías de 69 y 76 kg. Recientemente denunció que recibió un cheque sin fondos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Fotografías: Redes Sociales