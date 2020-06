Arde Instagram con las BUBIS de Jimena Sánchez (Fotos y Vídeo)

Considerada una de las más importantes influencer en las redes sociales y una verdadera diosa azteca viviente dentro del mundo de la conducción deportiva, Jimena Sánchez ha realizado 2,458 publicaciones en su cuenta oficial @jimenasanchezmx de Instagram, destacando su curvilíneo cuerpo, en especial sus impresionantes caderas y sus hermosas bubis.

Jimena ha realizado algunas publicaciones que han dejado sin palabras a sus casi 8 millones de seguidores en especial donde muestra sus perfectos y proporcionadas Bubis con el tamaño perfecto.

Jimena Sánchez una diosa mexicana

Como olvidar el vídeo del 21 de mayo de este año cuando Jimena Sánchez tomando su teléfono en modo selfie en un plano medio corto, capturó un vídeo en una alberca, luciendo un traje que desde que empiezas a ver la publicación no puedes dejar de ver los preciosos atributos físicos de esta mujer que es una verdadera belleza sin lugar a dudas, logrando 389,013 reproducciones.

Dos días después del día del trabajo, Jimena Sánchez les hizo un pequeño regalo a todas las personas que trabajan día con día, vistiendo un traje de baño que no dejó nada a la imaginación, esto debido a que la toma se realizó en primer plano hipnotizando a 221,031 personas que no dudaron en darle like al post, donde se veían unas ¡Impresionantis bubis!

Para no olvidar el 20 de abril de este año, Jimena Sánchez se lució tomando el sol con un ajustado traje de baño en color naranja deleitando la pupila de hombres y mujeres en primer plano mostrando sus bubis por un lado y por otro sus grandes glúteos y caderas que brillaban con la luz de los rayos solares y más de 408,947 seguidores le agradecieron a este hermosa influencer y conductora deportiva el gesto de la publicación.

Sin lugar a dudas esta lindura de persona rompe corazones donde quiera que vaya ya sea a fanáticos, público en general, jugadores, deportistas gracias a su belleza, talento, simpatía y encantos que demuestran que Jimena Sánchez es y seguirá siendo una de las influencer más importantes en las redes sociales.