Arbitro se vuelve viral, graba sus partidos con una Go Pro

Javier Vera un árbitro de fútbol llanero se ha convertido en un fenómeno viral por grabar sus partidos con una cámara Go Pro y las cosas que suceden en el terreno de juego.

"Se me ocurrió justamente porque vi que todo el contenido que existía de fútbol era grabado desde fuera del campo siempre lo mismo, quería que la gente viera otra cara del fútbol, que tuvieran una perspectiva diferente, que se sintieran dentro del campo de manera virtual, la verdad me sorprendió la aceptación que tuve en el medio futbolístico”, comentó Javier Vera en entrevista para Medio tiempo.

En su canal de ÁrbitroCam, Javier pone en evidencia a los jugadores que no respetan a los árbitros, así como los partidos como se viven en el fútbol llanero y las situaciones chuscas y graciosas.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Pone en evidencoia toda la acción dle terreno de juego con su GO PRO

"La primera vez que me puse la cámara, olvidé que la traía e insulté a un DT. Fue raro para todos, hasta para mi" Son más de 50 videos hasta la fecha con todo tipo de circunstancias. Peleas, patadas, goles polémicos, triunfos dramáticos y hasta cómicos, situaciones muy particulares en el llano”, mencionó.

El los videos de ÁrbitroCam se pueden observar los problemas ya las situaciones a las que se tiene que enfrentar Javier cada vez que tiene que pitar un partido en Mazatlán, Sinaloa, con jugadores a quienes mno les gusta ser expuestos y que han llegado a tener altercados con el silbante.

Te puede interesar: Vídeo: ¡Increíble jugada de fantasía en el Mundial de Clubes!

"Es muy difícil, pero siempre me siento seguro, estudio las reglas seguido, estoy actualizado, por lo regular siempre estoy concentrado, soy una persona frontal, al inicio mi carácter contestón me trajo problemas. Nadie se me ha acercado a agredir, solo son insultos desde lejos, me hice una mala fama de arbitro agresor. Pero realmente no soy agresivo, simplemente les digo que yo no soy el promedio del árbitro sumiso al cual todos están acostumbrados", agregó.

El canal cuenta con más de 44 mil suscriptores y sus videos han hecho virales en Facebook, con más de 1 millón de reacciones y 400 mil compartidas.

Síguenos en instagram y entrérate de las noticias trend de la semana