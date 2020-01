Árbitro, pizzero y taxista; conoce la vida de Jafet Pereira

Con la ilusión de ser un árbitro reconocido a nivel nacional y de salir adelante en la vida, Jafet Julián Pereira Carrillo es un ejemplo a seguir, quien al tener 5 hijos con su actual matrimonio lo orilló a buscar otras opciones para conseguir más ingresos económicos.

Una de sus pasiones es ser árbitro, del cual ya lleva más de 13 años pitando partidos amateur de Cancún, sin embargo, se dio cuenta que no era suficiente para poder mantener a su familia, entonces abrió su pizzería junto a su esposa el cual ya lleva 6 años, pero habían más gastos de los cuales no podrían cubrir, así que tuvo que comprar un taxi, para trabajarlo mientras no le saliera compromisos tanto en el futbol como en la pizzería.

Cuando se quiere, se puede

Tantos sacrificios valieron la pena, explicó Jafet

“Hace ya 13 años un amigo me invitó a ser parte de un colegio de árbitros, me interesó ya que desde muy chavo me gustaba el futbol, pues como no pude llegar más allá de ser un jugador profesional de las canchas del barrio, ingresé al cuerpo arbitral y ahora ya llevo 13 años”.

En la pizzería, que se encuentra en la colonia Corales al lado oriente del municipio de Benito Juárez, lo atiende principalmente su esposa, ya que a Jafet Pereira de 41 años edad le da tiempo de hacer las demás actividades.

De igual forma explicó las necesidades que pasó mientras sus dos hijas mayores estaban estudiando en la universidad en donde tenía el compromiso de pagar sus mensualidades, quien argumentó que fue un proceso complicado y hubo personas que lo motivaron a salir adelante así como salir del problema de alcoholismo.

La pizzería se encuentra en la colonia Corales

“La lucha que tuve en el grupo de AA, mi madrina me enseñó a ser responsable y a tomar las mejores decisiones, ya llevo 6 años con la pizzería y pues tengo una familia que mantener, tengo hijas e hijos; Dos hijas que ya sacaron la licenciatura: una en educación primaria y otra en seguridad pública, mi hijo estudia en bachilleres y tengo dos hijos pequeños en la primaria” indicó.

Una de sus pasiones es ser árbitro

Tantos sacrificios valieron la pena, explicó Jafet, ya que gracias a su trabajo en las ligas de futbol de la localidad se ha ganado el respeto de los jugadores, así como de los técnicos, y ahora es el coordinador del Colegio Fair Play de Árbitros en Cancún, nombramiento que tuvo después de 13 años de trabajar arduamente.

“Me costó tanto sacar a mis hijos adelante, me levantaba desde las seis de la mañana y trabajar en el taxi, entrenar en el arbitraje, ir a convenciones para prepararme mejor, dormirme muy noche, para que mis dos hijas mayores hasta el día de hoy ya sean tituladas” finalizó.

La necesidad de sacar adelante a su familia

