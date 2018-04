Árbitro mexicano asegura que lo corrieron por “negro”

Adalid Maganda Villalva, árbitro central de 34 años y nacido en Huehuetan, Guerrero, asegura que la Comisión de Arbitraje lo corrió por el tono de su piel. El 19 de abril de este año, se le dio a conocer al silbante que ya no estaría presente en el futbol profesional.

De acuerdo con información de Milenio, al saber que ya no era parte de los silbantes que están presentes jornada tras jornada en el futbol mexicano, se dirigió a las oficinas de la Comisión de Arbitraje.

Ya en las instalaciones se dirigió con Julio Escobar, Jorge Gasso y Arturo Brizio. De ahí fue de donde salieron los ataques de discriminación, pues además de no darle explicaciones claras del porqué se le había despedido, lo agredieron verbalmente por su color de piel.

"Jorge Eduardo Gasso me dijo 'negro' ahí, en esa reunión: “¡Pues, por negro! ¿No te ves tu color?", mencionó Maganda, además de que agregó que Brizio le dijo en tono sarcástico y tras una carcajada "no, cómo crees"” relató para Milenio.

Relata que desde que ingresó se refirieron a él como “un pinc… negro” y que Arturo Brizio y Julio Escobar sólo se reían de lo que Jorge Gasso le decía al árbitro.

"¿Y tú, que haces aquí pinche negro? Y se empezaron a reír Arturo Brizio y Julio, yo le pregunte por qué no he tenido actividad y argumenta Julio que por mi bajo rendimiento" relató Adalid.

También declaró que él era uno de los árbitros que siempre cumplía, que era puntual y considerado para las finales de la Liga de Ascenso MX. También afirmó que en México siempre ha habido racismo, principalmente en el futbol.

De acuerdo con Milenio, se dieron a la tarea de entrevistar a los elementos de la Comisión de Arbitraje y les dijeron que el tema del árbitro fue por puro desempeño.

"Es un tema de rendimiento, absolutamente", mencionó para después agregar: "La verdad es que es que este chico no demostró mayormente que sus compañeros, no demostró nada diferente que los que están dirigiendo, con el agravante de que él hace tres meses no pasó las pruebas físicas" dijeron.