Árbitro holandés era quien estaba en el VAR en final Sub-17

El arbitraje en la Final del Mundial sub 17 dio mucho de qué hablar después de que una pena máxima fuera sancionada a favor de Brasil después de que el silbante central, Andris Treimanis, acudiera al VAR cuando a primera instancia no había marcado infracción alguna. El penal cambiado por gol fue el inicio de la remontada local.

Jesús Gómez Molina barrió a Gabriel Verón dentro del área al minuto 82 y después de terminada la jugada, Marco Di Bello y Dennis Johan Higler, de origen italiano y holandés respectivamente, pidieron a Treimanis (letón) revizara la jugada, lo que casi de inmediato fue sancionado como penal después de ver la repetición. El resto es historia.

Una jugada polémica que le da vuelta al mundo

Andris Treimanis revidando el VAR.

México había accedido a la Final después de derrotar a Holanda en Semifinales por la vía de los penales después de un empate de 1-1, siendo el descuento tricolor un tanto polémico pues la falta que terminara en gol de Efraín Álvarez había sido igualmente dudosamente sancionada.

México perdió la final ante Brasil 2-1.

Las especulaciones no faltaron en el entorno de la Final pues la nacionalidad del árbitro de VAR es holandesa.

Tal hecho hizo molestar al técnico mexicano Marco Antonio “Chima” Ruiz quien aseguró que esto fue un hecho insólito al comentar; “el árbitro fue muy rigorista y hemos sufrido este tipo de cosas durante el torneo, el uso de VAR es algo polémico, sólo lo usan cuando les conviene, teníamos el marcador a nuestro favor y no lo supimos aprovechar. Me voy contento porque mis jugadores lo dieron todo dentro de la cancha, no era fácil venir a plantarse frente a un equipo fuerte pero desde el momento del penal todo cambió.

