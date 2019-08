Araín Juárez se proclama "Mr. Quintana Roo" 2019

El “fortachón” cancunense Araín Juárez hizo valer su poderío y ‘rayó’ a la perfección, esto para convertirse en el nuevo “Mr. Quintana Roo” en su edición 2019, luego de triunfar en las categorías Absolutos y Clasificados de más de 80 kilos dentro del certamen también denominado “Mr. Quintana Roo”, mismo que se disputó con la participación de 80 competidores y ante un lleno en el Gimnasio de Usos Múltiples “Kuchil Baxal”.

Cabe recordar que esta competencia tuvo por objetivo conformar a la Selección de Quintana Roo, misma que viajará a la Ciudad de México para competir en el “Clásico Mr. México 2019” y además contó con el aval de la Asociación Quintanarroense de Fisicoconstructivismo y Fitness (AQFF), que encabeza Sebastián Muñoz.

En lo que fue la categoría principal, el cancunense Araín Juárez tuvo su revancha en esta competencia, ya que en la edición 2018 finalizó como segundo lugar y para esta ocasión se subió hasta lo más alto del podio, para programarse ganador en la modalidad Absolutos. Juárez también se proclamó ganador en la división Clasificados Más de 80 kilos, aquí el segundo lugar fue el chetumaleño Eduardo Mayo y el segundo puesto fue para el cancunense Rodolfo Nuñez.

Sebastian Muñoz presidente de la AQFF, premia y reonoce a Arain Juarez como el nuevo Mr Quintana Roo

Me siento muy contento, el año pasado me quede a nada de ser el ‘Mr. Quintana Roo” y en mi mente sólo pensaba en trabajar al triple para superar mi logró y obvio a mi mismo, y bueno al final lo conseguí; ahora me queda redoblar esfuerzos, porque ya tenemos en puerta el ‘Mr. México’ y ahora no sólo represento a mi gimnasio y a Cancún, sino a todo el estado”, indicó Juárez.

Por otro lado, en la Clasificados hasta 80 kilos, el que se proclamó ganador fue el cancunense Wilberth Coral Kinil, en segundo puesto finalizó Juan Carlos Euan, seguido de Román Sánchez Valenzuela y el cuarto puesto fue para Elías García Osorio. Siguiendo con los fortachones, el cancunense Diego Olaguiber se proclamó en la división Culturismo Clásico.

En tanto en la categoría Bikini Clasificada, la cancunense Samantha Teresa Covarrubias repitió y por segundo año consecutivo se adjudicó el título de “Miss Quintana Roo” tras llevarse el título; el segundo puesto fue para la también benitojuarense Cinthia Ventura. La que también logró el bicampeonato en este certamen, fue la playense Jacqueline Herrera, tras triunfar en la división Fitness Figura Clasificadas. Mientras que en la moralidad Bikini Wellness Clasificadas, la cancunense Anabel Pineda se llevó el primer puesto, dejando en el segundo puesto a la también local Diana del Carmen Granados.

Finalmente, en la prueba de de “Men’s Physique” Clasificados, que fue de las más reñidas, se lo adjudicó Lautaro González se proclamó campeón, seguido de Alberto Bernal Sosa y en tercer puesto concluyó Pierre De Laet. Y en la prueba de “Classic Fisic”, el triunfador fue portomorelense José Carlos Esquivel y el segundo sitio fue para Octavio Hernández.

Con estos resultados Juárez, Coral, Covarrubias, Herrera, Pineda, González y Esquivel fueron los ganadores absolutos de sus respectivas divisiones y son los que encabezaran la Selección de Quintana Roo y además ellos viajarán a la Ciudad de México con todos los gastos pagados para competir en el “Clásico Mr. México”.