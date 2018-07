Aquino mostró su descontento por su nula participación en la Copa del Mundo

El jugador de los Tigres, Javier Aquino, fue uno de los cuatro futbolistas que no tuvieron ni un minuto en el Mundial Rusia 2018, pero si era normal que eso sucediera con los dos porteros suplentes, no fue tan lógico en situaciones como los de este volante u otros ofensivos.

El futbolista de los felinos regresó este jueves a México a lado de varios de los integrantes de la comitiva tricolor en la Copa del Mundo, donde a Juan Carlos Osorio le hicieron falta opciones defensivas y le sobraron ofensivas.

"Son decisiones que a uno no le competen, son decisiones del entrenador, obviamente me queda una sensación amarga porque me hubiera gustado participar", señaló Aquino.

"Creo que hubiera podido aportarle al grupo porque llegaba en buen momento, pero así son las cosas y siempre se respetan; ahora a seguir trabajando y a cambiar el chip, yo ya me enfoco en Tigres y el futuro dirá qué nos depara para Selección".

Por ejemplo, frente a Brasil, la Selección Azteca tuvo sufrimiento para contar con recursos en la zaga. La suspensión de Héctor Moreno modificó planes y Miguel Layún acabó por marcar como lateral a Neymar, y sumándole que hubo tres mediocentros, por lo que algunos extrañaron a un contención como Jesús Molina.

Por otro lado, Aquino no tuvo actividad futbolística, tampoco Erick Gutiérrez, al mismo tiempo que la participación de Tecatito Corona, Giovani dos Santos, Raúl Jiménez y Oribe Peralta fue muy poca.

Entre estos seis jugadores que no fueron titulares solo acumularon 128 minutos en el terreno de juego. De cualquier forma, Aquino definió como positiva su segunda experiencia mundialista.

"Fue un torneo en el que aprendimos muchísimo, el equipo mostró un gran nivel, nos tocó una llave complicada en los Octavos de Final como casi siempre y felicitar a Brasil porque hicieron muy bien las cosas, demostraron poder ofensivo y no descuidaron en ningún momento la marca", añadió en el Aeropuerto de la Ciudad de México.