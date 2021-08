Apoyo a Renato Ibarra del América genera indignación en redes sociales

Renato Ibarra retornó al Club América para el partido frente a Xolos donde las Águilas venció al equipo de Tijuana 2-0. Ante esto, la mayoría de los aficionados del América apoyaron y celebraron el retorno del ecuatoriano, lo que generó indignación entre diversos internautas de las redes sociales, ya que el jugador fue acusado de violencia intrafamiliar el año pasado.

No obstante, comentaristas y la misma afición cuestionaron por qué el equipo permitió su reingreso luego de que fue acusado en 2020 de golpear a su ex esposa cuando ella se encontraba embarazada.

Tras la denuncia en marzo de 2020, Renato Ibarra fue detenido y traslado al Reclusorio Norte en donde una Jueza lo acusó de tentativa de aborto, feminicidio y violencia familiar por la agresión a Lucely Chalá, quien en ese momento tenía 10 semanas de embarazo, y a su hermana Karen Chalá.

David Faitelson arremete contra aficionados por apoyo a Renato Ibarra

Faitelson expresó su opinión por el polémico regreso de Ibarra/Foto: Twitter

Una de las publicaciones que se hicieron virales por criticar a la afición de las Águilas fue la del periodista de ESPN, David Faitelson; ya que el comunicador expuso que los fanáticos festejaron que Renato Ibarra regresara al América, pese a las acusaciones de violencia.

“Algunos aficionados en el Azteca le aplauden a Renato Ibarra, síntoma inequívoco de la sociedad en la que vivimos. Un país machista donde quien le pega a una mujer merece una ovación. Hágame usted el favor”, escribió el comentarista en Twitter.

Mientras que el comentarista José Pablo Coello Diez de Bonilla también se mostró en desacuerdo con el regreso de Renato al equipo de las Águilas.

Coello Diez también se mostró en contra del jugador ecuatoriano/Foto: Twitter

“Si yo tuviera una empresa y mi mejor empleado golpeara a su mujer, lo despido de inmediato y no lo vuelvo a contratar nunca, más allá del dinero que pudiera costarme su ausencia. Pero hacen falta huevos y valores para tomar decisiones así, y en México, pocos los tienen. #Renato”, comentó.

Maccise considera que Renato no debió regresar a las Águilas/Foto: Twitter

La periodista Giselle Zarur Maccise se unió a los mensajes de rechazo sobre la situación: “No he escrito aquí lo que pienso sobre el regreso de Renato Ibarra al América. Hoy que anotó, ni lo festejé. Me dio hasta pena. No me parece que esté en el equipo, ni en la Liga. Volvemos al tema de hace meses, pero se debió actuar diferente, penalizarlo o venderlo”, dijo.

¿Por qué salió Renato Ibarra de prisión?

Renato Ibarra fue liberado y absuelto de los cargos que se le imputaron/Foto: El Universal

El jugador del América Renato Ibarra salió de prisión después de estar solamente una semana en el Reclusorio. Como informamos en La Verdad Noticias, el ecuatoriano de 30 años fue absuelto por los delitos cometidos después de llegar a un arreglo con su ex pareja, por lo que decidió retirar los cargos.

Se dice que el acuerdo que hizo Renato Ibarra con su ahora ex esposa fue que pagaría la reparación del daño con una cantidad que no fue revelada hasta el momento; de igual manera el futbolista se ha hecho cargo económicamente del hijo que tuvo con su ex pareja.

Sin embargo, aunque Renato Ibarra ha sido apoyado por muchos americanistas, también hay algunos aficionados que no están conformes con su regreso.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!