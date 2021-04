Aparecen jugadores de la NBA aparecen en comercial

Kalyagen da a conocer el lanzamiento de su anuncio en las redes sociales "The Stemregen Effect" con los ex UCLA Bruins y los jugadores de la NBA Niguel Miguel, Marques Johnson y Mitchell Butler para promover STEMREGEN, un potenciador natural de células madre documentado para aumentar la cantidad de células madre circulantes.

"Estuvimos encantados de que tres generaciones de ex jugadores de la NBA participaran en el primer anuncio de nuestra campaña" Stem the Tide of Time, dijo Christian Drapeau, director ejecutivo y científico jefe de Kalyagen.

"Estamos doblemente complacidos de poder mostrar este anuncio mientras estos tres ex jugadores destacados del baloncesto de UCLA celebran la aparición de UCLA en la Final Four y demuestran cómo Stemregen ha podido ayudarlos a detener la marea del tiempo".

El anuncio, que forma parte de la campaña

Jugadores de UCLA y NBA

"Años de saltar y correr de la escuela secundaria, los pisos de la UCLA y la NBA nos han pasado factura a todos", dijo Nigel Miguel.

"No podría estar más feliz de mostrar lo que 'Stem the Tide of Time' significa para mí junto con mis antiguos colegas de UCLA, Marques y Mitch, al mismo tiempo que los Bruins están a punto de jugar en la Final Four. Y sí, Marques todavía puede ¡mate a los 65!".

STEMREGEN es una mezcla única y pendiente de patente de extractos patentados a base de plantas documentados para respaldar la ESCM y aumentar la cantidad de células madre circulantes, lo que respalda la capacidad natural del cuerpo para repararse y mantenerse saludable.

Los ingredientes de STEMREGEN se han investigado en más de ocho estudios por su efecto sobre la función de las células madre, de los cuales cinco fueron ensayos clínicos en humanos, aleatorios, doble ciego y controlados con placebo.

STEMREGEN tiene una amplia aplicación en antienvejecimiento y mantenimiento de la salud en general una muestra de la cual los exjugadores de la NBA dieron a conocer.

