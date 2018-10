Aparece la primera imagen de Conor McGregor luego de la paliza sufrida ante Khabib Nurmagomedov

A través de una publicación en su perfil oficial de Instagram, Conor McGregor compartió una imagen de cómo quedó su rostro después de la paliza sufrida contra Khabib Nurmagomedov. También el irlandés habló por primera ocasión acerca de la pelea que acabó en desastre.

"We lost the match but won the battle. The war goes on. (Perdimos el partido pero ganamos la batalla. La guerra continúa)", publicó a lado de una foto que lo expone con un ojo morado.

También te puede interesar: McGregor rompe el silencio tras perder contra Nurmagomédov

Y lo que hizo público en su red social no fue todo, pues de igual manera solicitó por medio del presidente de la UFC, Dana White, una pelea de revancha contra el ruso Khabib Nurmagomedov, quien el anterior sábado lo venció en el cuarto round y alargó su invicto a 27 victorias como monarca del peso ligero.

Final nunca antes visto

Ese combate llevada a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas presentó un final caótico, con riña entre los equipos de los dos contrincantes. Nurmagomedov, de 30 años, derrotó por sumisión de McGregor en el cuarto asalto e inmediatamente saltó el octágono para golpear a un integrante de la esquina de McGregor. La policía se vio obligada a intervenir y los elementos de seguridad retiraron del inmueble a los dos peleadores.

De acuerdo al presidente de la UFC, algunos integrantes del equipo del ruso fueron detenidos, pero McGregor se negó a presentar cargos. El irlandés, quien sufrió la cuarta derrota en su trayectoria en la que acumula 21 triunfos, declaró por medio de redes sociales que está "esperando la revancha" y poco después repitió la misma solicitud a Dana White.

Aparece la primera imagen de Conor McGregor luego de la paliza sufrida ante Khabib Nurmagomedov

Nurmagomedov, que ha ofrecido disculpas de forma pública por su reacción después del combate, no ha dado respuesta a McGregor. La Comisión de Deportes del Estado de Nevada detuvo la bolsa de dos millones de dólares destinada a Nurmagomedov a la espera de los resultados de la investigación de los hechos.