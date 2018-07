Anuncian las fechas de inauguración y clausura del Mundial Qatar 2022

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció las fechas en las que se llevará a cabo el Mundial Qatar 2022. Usualmente la justa mundialista se celebra en verano, pero debido a las altas temperaturas de dicho país, se consideraba mover las fechas.

Dicho cambio se especula para finales del 2022, pero no había nada oficial. Esta mañana se anunció de manera oficial que el Mundial Qatar 2022 se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre”.

“Esa decisión ya fue tomada y el Mundial será del 21 noviembre al 18 diciembre de 2022, las ligas en todo el mundo están informadas y tendrán que adaptar sus calendarios en consecuencia con esto, creo es la decisión al final correcta porque no se puede jugar en junio y julio en Qatar”, dijo Infantino.

De esta manera se da a conocer que la clausura del Mundial será el 21 de noviembre del 2022 y la clausura será el 18 de diciembre del 2022. También se informó que los jugadores estarán listos para disputar el Mundial en esas fechas.

“En noviembre y diciembre los jugadores estarán muy listos para jugar un gran Mundial, porque es casi al principio de la temporada.”, dijo Gianni.

أصبحت بوابات قطر-روسيا التفاعلية ذات شهرة واسعة في موسكو وحازت على إعجاب الكثير من الجماهير. إذا كنت في موسكو أو سانت بطرسبرغ أو الدوحة، مازالت لديك الفرصة للتفاعل مع هذه البوابات المبتكرة. #الوعد٢٠٢٢ pic.twitter.com/XU3SM0Q3pF — Road to 2022 (@roadto2022) 13 de julio de 2018

El Mundial Qatar 2022, ¿se jugará con 48 selecciones?

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, habló del posible aumento de las selecciones que disputarán el Mundial. Actualmente la justa mundialista se realiza con 32 naciones, pero se consideraría que para el 2022 se aumente a 48 selecciones.

“Si la Copa Mundial de Qatar será de 32 o 48 selecciones se debatirá en unos meses, se hablara con Qatar y si hay posibilidad lo hablaremos con el consejo, tomaremos decisión con calma y serenidad, de momento no hay una decisión definitiva, de momento se prevé con 32 selecciones”, sentenció Infantino.