Antonio Valencia se va de los Gallos Blancos del Querétaro

Antonio Valencia anunció su retiro del fútbol profesional. El defensa de Gallos Blancos de Querétaro tenía contrato por seis meses más con el club, pero una seria lesión, desgaste articular en una de sus rodillas, adelantó el momento.

“Es una decisión dura, porque me siento fuerte. Pero hay algo que no está bien en mi cuerpo y eso es mi rodilla. Es difícil ver a todos entrenar al cien por ciento y no poder hacerlo igual”, dijo en conferencia de prensa.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, Antonio Valencia jugó en su larga carrera en El Nacional de Ecuador; Recreativo, Villarreal de España; Wigan, Manchester United y LDU Quito de su país.

Lesión en la rodilla obliga Antonio Valencia a dejar la cancha

Por un problema en la rodilla Antonio Valencia se retira

" Se dio el momento y ni hablar, hay que aceptarlo y darle vuelta a la hoja. Estoy agradecido con el club, hubiera querido seguir... Ya no es posible", dijo.

Valencia llegó a Gallos Blancos para este Guardianes 2021 y jugó 14 partidos como titular, mil 201 minutos en los que anotó un gol y ayudó para que el equipo peleará el Repechaje, donde cayó eliminado contra Santos.

Al jugador de 35 años le preguntaron si cambiaría algo en su carrera y bromeó con la lesión al decir: “Si tuviera algo que cambiar en mi carrera, sería mi rodilla para seguir jugando todavía”.

Antonio mencionó que su mejor momento como jugador profesional fue cuando piso por primera vez Old Trafford con el Manchester United, equipo donde brilló y se unió en 2009, además de que se hizo un gran amigo de Javier Hernández.

“Hice muy buenos amigos en el futbol, (Jefferson) Montero. En United también hay muy buenos compañeros, cómo Chicharito. El momento más lindo fue cuando jugué en Old Trafford. Cuando me puse la camiseta del Mánchester por primera vez, fue algo muy lindo", dijo Antonio Valencia.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado