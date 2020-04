Antonio Mohamed: Cruz Azul NO MERECE ser Campeón del Clausura 2020.

El parón que ha generado la pandemia del coronavirus a venido a sembrar mucha incertidumbre en la Liga MX, ya que no se tiene fecha exacta para el retorno a las actividades o no se sabe si se dará por concluido el presente certamen; pero para el estratega de los Rayados de Monterrey, Antonio Mohamed, es claro que se tiene que concluir el torneo y no merece que se entregue el título del Clausura 2020 al conjunto del Cruz Azul.

Cruz Azul NO MERECE ser Campeón del Clausura 2020.

El vigente Campeón de la Liga MX es el Monterrey que dirige Antonio Mohamed, si bien sus posibilidades de Liguilla para el presente torneo son prácticamente nulas, el estratega argentino tiene claro que el hecho de que el Cruz Azul sea el líder del Clausura 2020 tras 10 fechas disputadas; no le da para que sea declarado Campeón.

"Cruz Azul no tiene merecimiento para ser campeón, ni el mínimo. Este torneo es diferente a los demás países porque aquí se juega una Liguilla. Hay que ver lo que le conviene a los clubes económicamente y lo mejor es terminar el torneo", comentó el estratega a la cadena W Deportes.

Mohamed: Cruz Azul NO MERECE ser Campeón.

Mohamed no quiere al Cruz Azul Campeón por decreto

Y es que para el entrenador argentino se debe jugar las fechas restantes del Clausura 2020 y la Liguilla completa. Hace algunos días el afamado y reconocido periodista de ESPN, David Faitelson, señaló que no se le debe dar el título a la escuadra del Cruz Azul, ya que lo bien que ha jugado quedaría manchado si fuera dado por terminado el certamen de la Liga MX.

Además algunos integrantes del Cruz Azul del cuerpo técnico, del plantel y de la directiva han manifestado que no quieren ser Campeones por decreto. En la presente semana Ángel Mena manifestó de igual manera que Antonio Mohamed que no se le debe dar el título a La Máquina, ya que hay equipos que están muy cercanos en la tabla general.

Para Mohamed el Cruz Azul no debe ser Campeón por decreto.

De momento no se sabe la fecha exacta para volver a la actividad en la Liga MX, pero se ha comenzado a especular que la vuelta a la actividad podría ser sin aficionados en las tribunas y de momento no contemplan darle el título al Cruz Azul; por lo que la idea de Antonio Mohamed podría llevarse a cabo de jugar lo restante del Clausura 2020.