Antonio Brown con pie de regreso a la NFL

Luego de que Antonio Brown dejará la National Football League (NFL) por acusaciones de agresión sexual por su ex entrenadora y una artista que trabaja para él en septiembre de este año, parece que los New Orleans Saints ya entrenan con el ex receptor de los New England Patriots.

Antonio Brown quien se convirtiera en el en el receptor mejor pagado de la liga con los Oakland Raiders con un contrato de 50 millones de dólares por tres años. Esta temporada sólo ha jugado en un partido, en la Semana 2 contra los Miami Dolphins.

Antonio Brown fue el receptor mejor pagado de la NFL

Este 2019 no le fue nada bien ya que luego de firmar con los Oakland Raiders antes de la temporada fue cancelado su contrato y pasó a los New England Patriots antes de la Semana 3 pero también fue liberado por el equipo patriota el 20 de septiembre, 11 días después de que se presentara una demanda de su ex entrenadora, Britney Taylor, que asegura que fue agredida sexualmente por Brown en múltiples ocasiones y por una artista que estuvo trabajando en su casa en el 2017.

Fue cortado por los patriotas por acusaciones de abuso sexual

Antonio Brown regresa a la NFL

La NFL fue quien abrió una serie de investigaciones contra el ex receptor Antonio Brown acusado de violar su política de conducta personal y no estaba permitido ese tipo de problemas en la liga ya que las acusaciones de abuso sexual eran graves.

Antonio Brown llegó a el Super Bowl XLV

Antonio Brown quien con los Steelers, logró 2 títulos de división, 1 campeonato de la AFC y ha llegado a el Super Bowl XLV, donde perdió frente a los Green Bay Packers por 31-25, además de ser galardonado en múltiples ocasiones como miembro del equipo All-Pro. Presentó en el mes de noviembre de este año, ocho quejas contra los Raiders y Patriots, según fuentes de ESPN, el ex receptor está buscando 39.775 millones de dólares en salarios perdidos, bonos y dinero garantizado.

