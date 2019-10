Antonella Roccuzzo VS Suzy Cortez ¡Dejan a Messi en medio! (FOTOS)

Es bien sabido el hecho de que a Antonella Roccuzzo el nombre Suzy Cortez no le agrada en lo más mínimo, aunque a Lionel Messi no opine lo mismo, y es que precisamente esa es la razón por la que la bella esposa argentina del astro culé no deja pasar la oportunidad para demostrar que lo que ella tiene, no le pide nada a la brasileña.

Así es como se han llevado a cabo duelos al estilo viejo oeste pero en Instagram, de estas dos mujeres, en donde Suzy publica una muy sensual imagen con insinuación dirigida directamente a Lio a lo que Antonella responde el fuego con un diminuto bikini en su cuenta.

Antonella ha estado muy atenta a las publicaciones de la carioca desde que supo que trae a su marido entre ojos, también se sabe que la bloqueó de su Instagram aunque nunca se ha aclarado el cómo y por qué Messi dejó de seguir a la ex Miss BumBum.

Después de un tiempo, cuando Antonella presumía cuerpazo, Suzy contra atacaba con fotos e incluso llegó a subir videos con tal de opacar a la esposa de Messi, sin embargo las opiniones son muy divididas en cuanto a gustos.

A pesar de que la brasileña cuenta con curvas más exuberantes, Antonella tiene una belleza y frescura que pueden fascinar y eso lo dejan ver sus cuentas de instagram, donde la esposa de messi tiene nada más y nada menos que 11.3 millones de seguidores mientras que Suzy tiene la nada modesta cifra de 2 millones siguiéndola.

Messi sigue fiel a su esposa y madre de sus 3 hijos a pesar de que Suzy intente seducirlo con su despampanante figura.Y como dicen para gustos los colores, así que cada quién elija y opine quien le gusta más: Suzy Cortez o Antonella Roccuzzo.

