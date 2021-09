Antoine Griezmann comparte un último mensaje al Barcelona

El futbolista francés Antoine Griezmann recurrió a su cuenta oficial de Twitter para dedicar un último mensaje al FC Barcelona, pues se generó mucho suspenso por su operación que cerró a última hora del mercado de fichajes; el jugador vuelve al Atlético de Madrid después de dos años de su salida al Barcelona.

Y es que, al final se va cedido al conjunto rojiblanco por un año, de igual forma mencionan que con opción a otro más con opción de compra obligatoria de 40 millones de euros. Cabe mencionar que el pasado del francés no ha sido fácil, pero aún así no dudó en despedirse del equipo.

En La Verdad Noticias te compartimos que en uno de los anteriores partidos del pasado mes de agosto, Griezmann explotó tras empatar con Athletic de Bilbao, pues el jugador expresó su enojo contra sus compañeros por el resultado en el partido de la Jornada 2 de LaLiga española.

Mensaje de Antoine Griezmann en Twitter

Griezmann se despide del FC Barcelona

A través de su perfil social, el jugador agradeció al FC Barcelona por la oportunidad de ser parte del equipo y expresó: "Querido Culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas”.

El pasado mes de julio sucedió un escándalo con el jugador, pues Konami rompió contrato conn Griezmann por racismo. Todo surgió por un video que fue compartido a través de las redes sociales donde el futbolista se burló de personas asiáticas, por lo que la firma de videojuegos japonesa rompió contrato con Antoine.

Recordamos que el jugador no llegó a cuajar en el equipo tras el desembolso de 120 millones por el francés. Por otro lado, ha jugado 102 partidos, marcando 35 goles y ha dado 17 asistencias, pero ahora el futbolista se une al Atlético para seguir las indicaciones del entrenador argentino Simeone.

¿Qué posición es la de Griezmann?

Griezmann se une al Atlético de Madrid

La posición del futbolista de 30 años de edad es delantero, pues ha demostrado su desempeño en la cancha, pues el jugador hizo toda su carrera como rojiblanco, pero recientemente se dio a conocer su regreso al club, por lo que los usuarios se han preguntado qué número llevará el francés.

Y es que, el jugador llevaba el número 7 en el anterior equipo FC Barcelona, pero tras darse a conocer su salida, los aficionados han estado intrigados por lo que sucederá con el futbolista Antoine Griezmann, quien se une al Atlético de Madrid.

