Anthony Joshua aseguró que Andy Ruiz no le ganará una segunda vez

¡La gran revancha! Faltan algunos días para que el pugilista Anthony Joshua busque de regreso sus títulos de campeón de peso pesado ante Andy Ruiz, el estadounidense se mostró confiado para la revancha que se disputará el próximo sábado 7 de diciembre en Arabia Saudita.

En una entrevista que sostuvo para BBC, Joshua reconoció el nivel del mexicano, aunque puso una tela de juicio que se pude repetir el resultado de la primera pelea.

Se siente confiado en ganar

El estadounidense buscará rehacerse de los cinturones de campeón de peso.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

"Andy Ruiz es bueno, pero no creo que pueda vencerme dos veces", aseguró el púgil. "Es sobre lo que yo quiero, no es sobre nadie más, es sobre mí. Es mi legado. En mi humilde opinión, lo que opine alguien en una oficina o lo que alguien escriba sobre mí, se trata de mí. Esto no termina el 7 de diciembre. Al final de mi carrera, cuando cuelgue los guantes, será cuando se pueda abrir el debate de mi legado. Por ahora, es solo el camino".

Te puede interesar: Revela el Chapo ayuda de Vergara

"No. Es difícil que la gente entienda porque de donde yo vengo, que no tienes nada, es difícil y tienes muchas bocas que alimentar. Cuando tienes ya un ingreso importante, es una bendición, pero el dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero, y como hombre, no estaré satisfecho a menos que recupere los títulos. Eso significa más para mí", sentenció.

La primera pelea la ganó Andy Ruiz.

El estadounidense buscará rehacerse de los cinturones de campeón de peso pesado (por la WBO, WBA, IBO y IBF) el 7 de diciembre en Arabia Saudita ante el mexicano Andy Ruiz.

Únete a nosotros en Instagram